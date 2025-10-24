TELEVISIÓ
Gegant en crisi
Warner Bros Discovery afronta un deute massiu i una reestructuració imminent. Paramount i altres corporacions ja han fet moviments per adquirir el grup.
Warner Bros Discovery viu un moment clau que podria redefinir el seu futur. El grup, resultat de la fusió entre WarnerMedia i Discovery Inc., va néixer oficialment l’abril del 2022 després d’una operació valorada en uns 43.000 milions de dòlars. Aquella fusió, impulsada amb la promesa de crear un gegant capaç de competir amb plataformes com Netflix, Disney+ o Prime Video, havia de combinar el prestigi cinematogràfic de Warner Bros, la força informativa de CNN i l’extens catàleg documental i televisiu de Discovery.
Tot i l’ambició inicial, la integració entre les dues companyies va resultar molt més complicada del previst. Des del primer any, Warner Bros Discovery (WBD) es va trobar amb un panorama advers: un deute superior als 45.000 milions de dòlars, una inflació creixent que pressionava els costos de producció i un mercat saturat. Davant aquesta situació, el conseller delegat, David Zaslav, va iniciar una política d’austeritat per reduir despeses i optimitzar recursos. Es va optar per cancel·lar projectes, fusionar plataformes i acomiadar milers de treballadors.
Amb el pas dels mesos, va quedar clar que el model de negoci continuava sent insostenible. L’estiu passat, WBD va anunciar la intenció de dividir-se en dues companyies: una dedicada a la producció i distribució de continguts i una altra centrada en les notícies i els canals lineals.
En aquest context, Paramount Skydance va veure una oportunitat estratègica. Segons fonts citades per CNBC, la companyia hauria fet almenys tres ofertes de compra per Warner Bros Discovery, l’última de les quals per uns 24 dòlars per acció. Tanmateix, el consell d’administració de WBD les ha rebutjat totes, argumentant que es troba en plena revisió d’alternatives per “maximitzar el valor per als accionistes” i no descarta altres opcions, inclosa una fusió parcial o una escissió interna.
L’interès per WBD, però, no es limita a Paramount Skydance. Comcast i Netflix també han mostrat interès en una possible adquisició. Aquest moviment s’emmarca en una tendència més àmplia dins del sector audiovisual nord-americà, en què la consolidació empresarial s’ha accelerat arran de la crisi dels mitjans tradicionals i la necessitat de guanyar pes a l’era digital.