Titella terrorífic
‘UN TITELLA TERRORÍFIC’
S’acosta la castanyada i la nit de Halloween. Organitzem una tarda esgarrifosa, i alhora divertida, per construir una aranya molt original. Activitat a càrrec del personal de la biblioteca. Hora: 17.30 h. Biblioteca comunal. Encamp.
CURSOS I TALLERS
‘MENTORIES INDIVIDUALS’
Coaching per augmentar la teva capacitat energètica i d’autosanació. Amb Salvador Zoroa (Reiki Institute). Hora: de 16 a 20 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
MEDITACIÓ
Lleis bàsiques de la vida. Amb Salvador Zoroa (Reiki Institute). Hora: de 20 a 20.45 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
FESTES I TRADICIONS
‘CASTANYADA PER A LA GENT GRAN’
Un any més, arriba la tradicional Festa de la Castanyada per a la gent gran! Ens retrobarem per compartir una tarda plena de sabor, música i bona companyia. Hora: 16 h. Sala de congressos del Complex esportiu i sociocultural. Encamp.
CONFERÈNCIES
‘NOVES OPORTUNITATS PER A UN HABITATGE ASSEQUIBLE’
Cicle de conferències sobre habitatge: La col·laboració publicoprivada per augmentar el parc d’habitatge social: de la teoria a la pràctica. Hora: 19 h. Hotel Yomo Cèntric. Andorra la Vella.
TEATRE I DANSA
‘INVISIBLE’
Invisible és un viatge emocional a través de les veus silenciades, els pensaments amagats i les lluites quotidianes de qui conviu amb una malaltia poc coneguda. Hora: 19 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.