HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Les societats properes i les relacions íntimes estan a favor teu avui. L´estabilitat en aquesta àrea de la teva vida és gratificant i molt reconfortant en aquest moment. Parla amb seguretat però no gaire. Podeu comunicar moltes coses sense paraules. L'alineació especial d'avui està unint l'amor i la dependència al teu món.
Taure
El teu futur és ara! Si més no, així és com t'agradaria que fos. T'encanta desafiar-te a tu mateix/a, especialment pel que fa al futur. Aquest serà un gran dia en aquest aspecte. La configuració astral actual és una de les posicions més visionàries que existeix, i t'empenyerà cap endavant a la teva vida, especialment a les teves relacions.
Bessons
Que eloqüent camines avui! Simplement et refuses a baixar-te de la tarima. Et convenç que la gent està sent enganyada, i sents que és el teu deure obrir-los els ulls. Malauradament, amb l'aspecte celestial en joc, els vostres esforços donaran pocs resultats. Però qui va ser capaç alguna vegada d'aturar-te en la creació d'un futur millor!
Cranc
Avui seràs com un portaveu il·luminat! On vulguis que siguis, indubtablement et resultarà difícil tenir idees pròpies. L'alineació astral us connectarà amb el pensament "col·lectiu" fins al punt que les teves idees bé podrien reflectir la de moltes altres persones.
Lleó
No pensis que la teva relació amb la teva parella pot estar millor del que està en aquest moment. Expressa els teus somnis, dubtes o desacords que hi puguis tenir. L'energia celestial en joc t'ajudarà a formular allò que normalment és inexpressiu, així que aprofita-ho! Si no confessis els teus pensaments més íntims podries romandre en un estat de permanent insatisfacció.
Verge
L'alineació astral com la d'avui afavoreix els somnis més que no pas a la realitat. Per tant, si alguna persona obertament declara la seva hostilitat cap a tu (la qual cosa probablement passi aviat), podràs refugiar-te amb facilitat al teu propi món de somnis. Quan t'imagines per sobre de totes les coses, com un mestre Zen, podràs transcendir les frustracions del dia.
Balança
El dia que tens al davant et convertirà en expert/a en Sicologia. Amb l'energia astral en joc avui, n'hi haurà poc que escapi la teva atenció. Aprofitaràs les teves percepcions per enfilar-se més esglaons de poder? Podries almenys intentar-ho. Les teves intencions semblen bones i pures.
Escorpí
Li pares atenció al teu ésser interior? Examines les motivacions darrere dels teus actes i pensaments? Prens nota dels teus somnis algunes vegades? Si fas de la introspecció un hàbit, el dia d'avui t'ofereix una oportunitat per conèixer-te a tu mateix/a en profunditat. Ja sigui el teu enfocament psicològic o espiritual, la influència del dia facilitarà l'anàlisi i la comprensió de tot el que saps sense ser consenteix que ho saps!
Sagitari
Pot ser que estiguin passant algunes transformacions en la teva vida professional. L'aspecte celestial en joc portarà noves i inesperades obertures on treballes. Potser apareix una dimensió artística a la teva vida professional, si és que encara no ha passat. Aquest és un bon moment per treballar en col·laboració amb altres persones.
Capricornio
Ja tens una forta inclinació i facilitat per ajudar les persones en problemes. Tot i això és possible que no t'hagis permès desenvolupar aquests dons naturals. Si has notat que moltes persones espontàniament vénen a tu i t'expliquen els seus problemes, ja siguin amics o persones de la teva vida professional, ja és hora que pensis a afinar les teves habilitats i potser fins i tot fer-les servir professionalment. Mai vas pensar a convertir-te en terapista?
Aquari
Potser no t'asseus tan en forma com de costum. Potser has notat una manca denergia no característica en tu. Aquest és el moment per trobar la causa del problema. Per què no veus un doctor, o demanes consells a un amic? L'energia celestial en joc suggereix que li paris atenció a qualsevol petita molèstia física abans que sigui una cosa seriosa.
Peixos
Els viatges psíquics a la ment us reportaran satisfaccions el dia d'avui. Realitza un enfocament creatiu cap a l'exploració de la teva pròpia consciència i veu quin tipus d'autodescobriments pots fer. L'aspecte en joc t'ajuda a trobar estabilitat en les teves tendències artístiques. Busca les respostes al teu interior en canvi de preguntar a institucions externes. Confia en el teu saber.