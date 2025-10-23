TELEVISIÓ
Beneficis de rècord
Netflix augmenta un 25% el guany net en els primers nou mesos de l’any. L’èxit de les noves produccions de ficció i dels esdeveniments esportius impulsa els resultats.
Netflix va informar ahir que va obtenir un benefici net de 8.562 milions de dòlars en els nou primers mesos del 2025, que suposa un augment del 25,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquest increment va estar impulsat per l’augment de subscriptors arran del llançament de programes emblemàtics de la plataforma, com ara l’estrena de la segona temporada de Wednesday, la seqüela del film Happy Gilmore o la pel·lícula més popular del seu catàleg fins ara, KPop Demon Hunters.
El seu benefici per acció ajustat (EPS en anglès) va ser de 5,87 dòlars en el tercer trimestre del 2025, per sota dels 6,97 dòlars esperats pels analistes, tot i que la plataforma va assolir uns ingressos d’11.510 milions de dòlars en aquest període, un 17% més. Tanmateix, el marge operatiu va ser del 28%, inferior al 31,5% previst inicialment, a causa d’una despesa imprevista relacionada amb un problema legal amb les autoritats fiscals del Brasil. Del gener al setembre, els ingressos de Netflix van ascendir a 33.132 milions de dòlars, un 15,2% més.
La participació de l’audiència es manté sòlida. Durant el tercer trimestre, la plataforma va assolir la major quota de visualització trimestral fins ara als Estats Units i al Regne Unit. Segons dades de Nielsen i BARB, aquesta quota ha crescut un 15% i un 22%, respectivament, des del quart trimestre del 2022.
D’altra banda, Netflix estima que per al quart trimestre del 2025 els ingressos seran aproximadament d’11.960 milions de dòlars, la qual cosa suposa un augment del 16,7% respecte al mateix període de l’any anterior.
L’empresa amb seu a Califòrnia tancarà l’any 2025 amb una programació que inclou l’esperada última temporada d’Stranger Things, l’estrena de l’adaptació de Guillermo del Toro de l’obra clàssica Frankenstein, així com Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, que ha estat dirigida per Rian Johnson.
Recentment, la plataforma ha estrenat la segona temporada de la sèrie nominada a l’Emmy Nobody Wants This, així com el film de Kathryn Bigelow A House of Dynamite, que va competir al Festival de cinema de Venècia.
Altres projectes que s’espera que generin un impacte positiu en els resultats del darrer trimestre de l’any són els partits nadalencs de la NFL, així com el combat de boxa entre Jake Paul i Gervonta Tank Davis. Aquestes iniciatives segueixen l’èxit del combat celebrat al setembre entre Terence Crawford i Canelo Álvarez, que va reunir més de 41 milions d’espectadors i es va convertir en un dels esdeveniments esportius més vistos d’aquest segle.