AGENDA
MÚSICA
‘NOS FALTÓ BAILAR’, de mIGUEL gANE
Celebra amb nosaltres el Dia de les biblioteques amb el concert de poesia de Miguel Gane. Hora: 20.30 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.
CINEMA
‘SIRAT’
Un home i el seu fill arriben a una rave al Marroc. Busquen la Mar, desapareguda en una d’aquestes festes. Reparteixen la seva foto envoltats de música electrònica i un tipus de llibertat que desconeixen. Coneixen un grup de raveros i decideixen seguir-los a una última festa que se celebrarà al desert, on esperen trobar la jove. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’, D’EULÀLIA GRAU
La mostra posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo.
‘SOLO’
Repàs al recorregut del personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Aquesta edició, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.