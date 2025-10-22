TELEVISIÓ
Dinastia Kennedy
Netflix prepara una sèrie sobre una de les famílies més poderoses dels Estats Units. Michael Fassbender encarnarà el patriarca de la nissaga, Joseph Kennedy Sr.
Netflix ha donat llum verda a la producció d’una nova sèrie dramàtica centrada en una de les famílies més icòniques i poderoses de la història contemporània dels EUA: els Kennedy. Segons el mitjà especialitzat Variety, el projecte comptarà amb la participació de l’actor Michael Fassbender (foto), que assumirà el paper del patriarca Joseph Kennedy Sr.
El projecte, que també compta amb la implicació de la reconeguda productora Chernin Entertainment, porta per títol Kennedy i es basa en el llibre de l’historiador Fredrik Logevall, JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 (2020). Aquesta obra examina en profunditat els primers anys de vida del futur president i el context polític, social i familiar que va marcar la seva trajectòria.
La primera temporada de la sèrie tindrà vuit episodis i s’espera que se centri en l’ascens de la família Kennedy en l’escena pública i política nord-americana. Des dels anys trenta fins a la dècada del 1950, la producció explorarà com una família catòlica i demòcrata va aconseguir convertir-se en sinònim de poder i glamur, però també de tragèdia.
Segons la sinopsi oficial publicada per Variety, “Kennedy revela les vides íntimes, els amors, les rivalitats i els drames que van forjar la dinastia més emblemàtica de la història moderna i van ajudar a crear el món en què vivim avui”. La sèrie vol anar més enllà de la imatge pública de la família per mostrar-ne les ombres, les tensions internes i el pes de les expectatives heretades.
L’anunci arriba després de diversos anys de rumors i especulacions sobre el projecte. De fet, ja fa dos anys que diversos mitjans van informar que Netflix treballava en una sèrie sobre la família Kennedy. En aquell moment, fonts properes al projecte van indicar a Variety que la plataforma pretenia crear una mena de versió nord-americana de The Crown, la popular sèrie sobre la monarquia britànica.