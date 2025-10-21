TELEVISIÓ
Una saga inesgotable
AMC vol mantenir viva la saga de ‘The Walking Dead’ durant anys. Els autors de la franquícia aposten per noves històries i múltiples expansions internacionals.
The Walking Dead va debutar el 2010, redefinint el gènere zombi a la petita pantalla. Basada en els còmics de Robert Kirkman, la sèrie va aconseguir distanciar-se de la font original sense perdre identitat ni intensitat. Avui dia, ja és un fenomen global.
Tot i que la trama principal va concloure el 2022, l’univers de la sèrie segueix en expansió. Produccions derivades com The Walking Dead: Dead City o The Walking Dead: Daryl Dixon han confirmat que la franquícia conserva vigor i potencial per continuar explorant nous territoris narratius. Segons AMC, la intenció és mantenir viva la saga durant dècades.
En una trobada celebrada a Canes, Scott Gimple, responsable creatiu de la ficció, va comparar l’evolució de la franquícia amb les de superherois. “Era una sola història, però va prendre múltiples direccions. Els personatges poden traslladar-se a nous mons, afrontar reptes diferents i evolucionar amb ells”, va afirmar.
Gimple va destacar que situar personatges emblemàtics en altres països “obre un ampli ventall de possibilitats narratives” i permet expandir la ficció. En la mateixa línia, Dan McDermott, president d’AMC Networks, va apuntar que l’univers zombi podria prolongar-se almenys quinze anys més. “És probable que d’aquí a una dècada i mitja encara vegem Norman Reedus, Melissa McBride i Scott Gimple en noves sèries”.
McDermott va confirmar que The Walking Dead: Daryl Dixon finalitzarà amb la quarta temporada, però va matisar que aquest desenllaç no suposa el final definitiu dels protagonistes, ja que podrien aparèixer en futurs projectes. A més, la possible reunió entre Daryl Dixon i Rick Grimes és una de les expectatives més comentades pels seguidors, especialment després de les declaracions recents d’Andrew Lincoln sobre un eventual retorn.