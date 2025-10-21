HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
La configuració planetària és una influència de clarificació excel·lent, dissipant qualsevol boira que tinguis en els teus pensaments. Aprofita aquesta atmosfera per prendre nota de tots els plans professionals o acadèmics que encara necessitin aclarir-s'hi. Si hi ha dubtes, és millor ser ben específic/a.
Taure
Les transformacions que estàs passant a la teva vida t'ajudaran a construir confiança. L'energia astral d'avui de ben segur us farà prendre consciència d'aquesta necessitat. Sentiràs una gran necessitat de “trobar el teu ésser” en aquest moment. Segueix aquests sentiments on et portin, fins i tot si el camí no és del tot clar i l'objectiu és efímer.
Bessons
Aquest dia us brindarà l'oportunitat de pensar dues vegades sobre la vostra condició laboral. Tens satisfacció amb el disseny de la teva oficina? Amb els materials? Ja sigui que treballis independentment, per a algú o segueixes estudiant, tingues en compte invertir ja sigui temps o diners per millorar la teva productivitat.
Cranc
Si avui el descans i la recuperació no són prioritats a la teva llista de "coses a fer", haurien de ser-ho. Després de l'ànim apàtic dels darrers dies, rebràs la calma i la tranquil·litat d'aquest dia amb alleujament. Probablement et sentiràs com una persona nova i llesta per passar una bona estona amb algú proper a tu.
Lleó
Pots estar sentint la necessitat d'anar-te'n lluny, de viure fora o de canviar la teva vida de forma dramàtica. Però què canviaria això? Més que abandonar el teu passat i la teva família, és hora que t'obris un lloc entre ells en fer que et respectin. No necessites escapar-te.
Verge
Si heu triat una professió que tingui a veure amb vendes, aquest dia serà ocupat i rendible. De segur establiràs el rècord mensual, si més no. Però, independentment dels teus deures professionals, tots els aspectes econòmics avui són molt prometedors.
Balança
La manera com et comportes amb altres està en un procés de canvi. L'energia celestial en joc et permet ser més natural i menys representatiu d'alguna cosa o d'algú més. Els teus amics estan molt ansiosos per veure més del teu veritable jo i menys de la part seductora dins teu. Avui estaran molt contents amb allò que veuen.
Escorpí
Aquest període actual us empenyerà cap a la veritat i l'estabilitat. Ja és hora que trobis un entorn que concordi amb la imatge que tens de tu. L'energia astral en joc t'ha d'incitar que trobis un lloc dins teu que s'emporti millor amb el teu estil de vida i sensibilitats.
Sagitari
Potser de moment i regularment et passin pel cap qüestions sobre la salut. La configuració celestial et pot incitar perquè tinguis més cura del que és normal amb el teu organisme. Si tens la necessitat de mimar-te i brindar-li al teu cos el que necessita, ara és el moment per fer-ho! Ves al gimnàs i surt a caminar. Et sentiràs molt millor després que hagis començat a fer exercici.
Capricornio
Avui emergeixen les millors qualitats. Qui no voldria ser fiable, eficient i energètic/a? Tot i això, alguna vegada et vas preguntar si els teus esforços van ser gratificats com es mereixen? Aquest dia t'encoratja per fer-te valer més dins del marc de la teva ocupació, el teu equip, o potser encara dins la teva família.
Aquari
Has de prendre un examen avui? Realitzar un informe a la feina? Una cita al gimnàs, o alguna competència gimnàstica? Pots confiar el dia que t'espera. L'energia celestial en joc només et promet la satisfacció total. I si has estat sentint que tens algun talent intern el qual encara no vas poder treure, ara seria un bon moment per treure'l i posar-lo en joc.
Peixos
El camí cap a la felicitat sembla que de moment no té final. El mes passat vas ser capaç de prendre un respir, però ara tot sembla anar de nou a màxima velocitat. Les teves frustracions van tornar, vas tornar a caure en els teus mals hàbits, i de nou t'estàs tornant impacient.