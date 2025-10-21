AGENDA
CINEMA
‘NINO’
Cicle de pel·lícules de l’Aliança Andorrano-Francesa. Inclou la pel·lícula Nino, de Pauline Loquès. En tres dies, en Nino s’enfrontarà a un repte important. Fins aleshores, els metges li han assignat dues missions. Dos imperatius que portaran el jove a través de París, empenyent-lo a reconnectar amb els altres i amb ell mateix. Hora: 20.15 h. Cinemes Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’, D’EULÀLIA GRAU
La mostra posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Aquesta edició, sota el lema Pausa per continuar, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn, obrint espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘PAISATGES EFÍMERS’
A través de l’aquarel·la, Roser Casanovas captura instants que s’esvaeixen: formes que es difuminen, tonalitats que vibren i atmosferes que semblen respirar. L’Insitucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 d’octubre.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.