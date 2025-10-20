HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Aquest dia serà com un bàlsam després de les tempestes dels darrers mesos. Pots agrair a l'alineació celestial, la bondat envolupant del qual restaura la calma a tots els cors agitats. Podràs pensar desapassionadament en els esdeveniments del darrer mes, algun dels quals van ser força forts i molestos, segurament hi estaràs d'acord.
Taure
Els cossos celestials s'alineen per crear la probabilitat que se t'honori pels teus serveis professionals en un futur immediat. Potser trobes una solució creativa per a certs conflictes que van aparèixer a la feina fa mesos. Si creus que has trobat una manera de convertir un greuge en un avantatge, corre el risc i expressa les idees innovadores!
Bessons
L'energia celestial en joc indica que tindràs un bon dia malgrat alguns problemes de comunicació. La teva part femenina s'imposarà sobre la teva part masculina, fent que sigui el moment ideal per jugar les teves cartes. A la teva vida privada, algunes confrontacions podrien atraure una deliciosa persona a qui li agraden les personalitats fortes, com la teva.
Cranc
Hi ha moments a la vida en què les coses comencen a accelerar-se ràpidament, de vegades massa ràpid. Les persones poden reaccionar (i exagerar les reaccions) de moltes maneres diferents, de vegades entrant en una histèria col·lectiva. Amb l'aspecte celestial en joc, avui pots tenir aquests sentiments, especialment a la feina o als estudis.
Lleó
Felicitats! Estàs camí a la fama. Comença el dia amb la teva vestimenta més atractiva. Vesteix-te de primera, i no oblidis portar aquests cèrcols de diamants i les ulleres de sol que et donen aquest aspecte de misteri. L'energia celestial en joc et dóna glamour i et fa desitjable, així que aprofita el teu rol al màxim.
Verge
Aquest és el tipus de dies que t'encanten. La gent estarà molt receptiva amb tu, i observaran amb respecte com saltes ràpidament duna idea a laltra sense problemes. Però amb l'energia astral en joc, aquest no és el dia ideal per aprofundir-hi una relació. El problema no ets tu, sinó els altres. Les persones que t'interessen no s'obriran, i no hi ha res que tu puguis fer.
Balança
Aquest serà un dia fabulós! És ben clar que et beneficiaràs d'un magnetisme poderós que atrau les persones cap a tu. A més, podràs expressar les teves idees sobre el món i la vida a tot arreu i la gent t'escoltarà. Amb l'energia astral en joc, aquest és el moment ideal per aprofitar els poders de seducció!
Escorpí
Hi ha la possibilitat que coneguis algú en el teu context laboral que tindrà un gran poder sobre tu. Potser un dels teus proveïdors resultarà ser irresistiblement atractiu, o un client entre i caiguis d'esquena. Encara que tinguis bones raons per descartar els teus sentiments com a ximpleries romàntiques, l'energia astral suggereix el contrari.
Sagitari
Ets la persona ideal per trucar davant d'una situació d'emergència. Es tracta d'una crisi mèdica o professional, l'aspecte astral en joc us inspira a resoldre els problemes de manera no convencional. De fet, els prejudicis i preconceptes del teu entorn no t'afecten, cosa que et converteix en immune al fracàs!.
Capricornio
Després de molt tumult professional, avui tindràs la teva primera visió clara d'una nova direcció a la teva carrera. Per exemple, potser feu els primers passos per obrir la vostra pròpia agència de viatges, o us inscriviu per estudiar guia de turisme.
Aquari
Hi haurà agitació a la teva vida amorosa. Vaja, amb l'alineació astral actual, no hi haurà cap manera d'evitar-ho. Com més intentis ignorar el problema, més fort apareixerà davant teu. Perquè no et deixen en pau! I cada cop que tractis d'explicar que no et trobes disponible o no tens interès, et respondran agressivament.
Peixos
Durant aquest període se't posarà a prova una vegada i una altra. Avui serà un dels dies durs en aquest aspecte! No ho enfrontis tot sol. D'altra banda, més positiu: la configuració astral fa que aquest sigui un moment en què estàs destinat/da a triomfar sempre que corris els riscos necessaris.v