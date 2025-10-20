TELEVISIÓ
Misteri a Fuensanta
Prime Video estrena el dia 31 ‘Dime tu nombre’, una història de terror sobrenatural ambientada a l’Espanya dels anys noranta i protagonitzada per Michelle Jenner
Amazon Prime Video acaba de publicar el tràiler oficial i el cartell promocional de Dime tu nombre, una nova sèrie espanyola de terror que arribarà a la plataforma el 31 d’octubre, coincidint amb Halloween. La ficció, dirigida per Hugo Stuven, combina el terror sobrenatural amb un potent rerefons social i religiós, i explora com els temors ancestrals emergeixen enmig de tensions culturals a l’Espanya de finals dels anys noranta.
L’acció se situa l’any 1997. Els habitants de Río Blanco, un poble que viu del conreu de la maduixa, han acceptat que temporers marroquins s’estableixin a Fuensanta, un llogaret abandonat. Però la convivència comença a generar friccions. Ho sap Sonia (Michelle Jenner), responsable d’una ONG dedicada a la integració; també ho sap el pare Ángel (Darío Grandinetti), el sacerdot local; i fins i tot Safir (Younes Bouab), l’imam. El que cap d’ells espera, però, és que els fonaments de Fuensanta amaguen una presència capaç de desfermar els seus pitjors malsons.
El repartiment es completa amb Elena Rivera, Raúl Arévalo, Carla Quílez, Ramón Barea, Ramón Langa, Amin Hamada, Somaya Taoufiki, Nourdin Batan, Pepa Aniorte i Alae Gamra.
La sèrie consta de sis episodis de 50 minuts cadascun i està creada per Alejandro Hernández, Hugo Stuven i César de Nicolás. La producció va a càrrec d’Espotlight Media (coneguda per Los Farad) i Skybound Entertainment (productora de The Walking Dead), amb Anxo Rodríguez, Paula Cobo, Alejandro Hernández, Robert Kirkman, David Alpert, Rick Jacobs i Sean Furst com a productors executius.
Amb aquesta aposta, Prime Video aspira a incorporar al catàleg una sèrie de terror amb identitat pròpia que no tan sols doni impuls al gènere, sinó que també convidi a la reflexió sobre convivència, fe i pors col·lectives en un moment històric convuls.