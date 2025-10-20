AGENDA
"Què és la IA?"
CONFERÈNCIES
‘QUÈ ÉS LA IA?’
Una guia clara i propera per entendre la intel·ligència artificial i fer el salt evolutiu cap a l’ésser humà capaç d’integrar-la, crear amb ella… i créixer. Hora: 19.30 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
Exposició d’Eulàlia Grau. El seu treball és fruit d’un profund compromís ètic que posa en evidència la manipulació de la imatge i la discriminació de la dona. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Aquesta edició, sota el lema “Pausa per continuar”, convida a repensar el ritme de les nostres vides i la relació amb l’entorn i obre espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.
‘PAISATGES EFÍMERS’
A través de l’aquarel·la, Roser Casanovas captura instants que s’esvaeixen: formes que es difuminen, tonalitats que vibren i atmosferes que semblen respirar. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 d’octubre.
FESTES I TRADICIONS
LA MASSANA FOGONS
La Massana Fogons és molt més que unes jornades gastronòmiques: és una tradició que uneix cuiners, productors locals i la comunitat per celebrar la riquesa culinària. Oficina de turisme. La Massana. Fins al 2 de novembre.