Vide Dressing

RUTES
SORTIDA BOLETAIRE
En aquesta activitat gratuïta es descobreixen indrets i contrades de les nostres valls mentre es va atent a la caça dels apreciats bolets. Hora: 9 h. Oficina de turisme. Encamp.
FIRES I MERCATS
FIRA DE CANILLO
Fira de bestiar i artesania de Canillo. Hora: de 9 a 16 h. Passeig del Telecabina - Antic Càmping Pla. Canillo.
XIII JORNADES DE LES ARTS DEL VIDRE
XIII Jornades de les Arts del Vidre amb tallers, exposicions i xerrades. Hora: 9 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.
Mercat de segona mà de roba i complements, edició tardor. Hora: de 10 a 14 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘QUÈ ÉS LA IA?’
Yves Thiers presenta una guia clara i propera per entendre la intel·ligència artificial, com funciona i com pot esdevenir una aliada poderosa. Hora: 19.30. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. 20 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’, D’EULÀLIA GRAU
Exposició d’Eulàlia Grau. El seu treball és fruit d’un profund compromís ètic que posa en evidència la manipulació de la imatge i la discriminació de la dona. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA
Sota el lema “Pausa per continuar”, convida a repensar el ritme de la nostra vida i la relació amb l’entorn, i obre espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.