AGENDA

Vide Dressing

Vide Dressing

Vide Dressing

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

RUTES

SORTIDA BOLETAIRE

En aquesta activitat gratuïta es descobreixen indrets i contrades de les nostres valls mentre es va atent a la caça dels apreciats bolets. Hora: 9 h. Oficina de turisme. Encamp.

FIRES I MERCATS

FIRA DE CANILLO

Fira de bestiar i artesania de Canillo. Hora: de 9 a 16 h. Passeig del Telecabina - Antic Càmping Pla. Canillo.

XIII JORNADES DE LES ARTS DEL VIDRE

XIII Jornades de les Arts del Vidre amb tallers, exposicions i xerrades. Hora: 9 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

VIDE DRESSING

Mercat de segona mà de roba i complements, edició tardor. Hora: de 10 a 14 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.

EXPOSICIONS

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘QUÈ ÉS LA IA?’

Yves Thiers presenta una guia clara i propera per entendre la intel·ligència artificial, com funciona i com pot esdevenir una aliada poderosa. Hora: 19.30. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. 20 d’octubre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’, D’EULÀLIA GRAU

Exposició d’Eulàlia Grau. El seu treball és fruit d’un profund compromís ètic que posa en evidència la manipulació de la imatge i la discriminació de la dona. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.

6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA

Sota el lema “Pausa per continuar”, convida a repensar el ritme de la nostra vida i la relació amb l’entorn, i obre espais per a la contemplació i la reflexió. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.

tracking