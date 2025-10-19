TELEVISIÓ
Torna la tinent Ripley?
Sigourney Weaver obre la porta a tornar a interpretar el personatge després de llegir un nou guió de Walter Hill que la convenç pel seu realisme i profunditat.
Sigourney Weaver, rostre inesborrable d’Alien des de 1979, va interpretar per darrera vegada la icònica tinent Ripley a Alien: Resurrection, pel·lícula estrenada el 1997. Al cap de vint-i-vuit anys d’aquella aparició, l’actriu ha revelat que, després de llegir un esborrany “realment bo” d’una història protagonitzada pel personatge, s’ha reunit amb Disney per explorar el seu possible retorn a la saga.
“[El productor d’Alien] Walter Hill és un gran amic meu, i ha escrit 50 pàgines sobre on seria Ripley ara, i són extraordinàries. No sé si passarà, però he tingut una reunió amb Disney...”, ha explicat la intèrpret a la New York Comic-Con, en què ha afegit que, si bé és cert que “mai no he sentit la necessitat de reprendre el paper”, el text que ha llegit li ha fet canviar d’opinió: “Crec que és un primer bloc de 50 pàgines molt sòlid, i estic pensant a treballar amb Walter per veure com seria la resta de la història”.
Weaver també ha donat breus pinzellades sobre el to de la hipotètica nova entrega de la saga creada per Ridley Scott, que ha qualificat d’“un Alien molt diferent”: “El que ha escrit Walter em sembla molt realista, molt relacionat amb una societat que empresonaria algú que ha intentat ajudar la humanitat, però que per a ells és un problema. No aniria de fugir pels conductes de ventilació, seria un Alien molt diferent i amb un guió realment bo”, ha insistit.
A més, la protagonista d’altres títols populars de ciència-ficció, com Avatar, promet que el guió, a més d’una bona història, és fidel a l’essència de Ripley: “M’encanta el que s’ha fet amb el personatge. Capta de debò la seva força, la seva ràbia i el seu sentit de l’humor”.
El possible retorn de Ripley arriba en un moment en què la franquícia Alien torna a despertar l’interès del públic després de l’èxit tant d’Alien: Romulus, pel·lícula sobre la qual ja es treballa en una seqüela, com d’Alien: Planeta Tierra, sèrie creada per Noah Hawley que la mateixa Weaver ha qualificat de “fascinant”: “Crec que ha elevat a un altre nivell alguns dels temes que sempre han estat presents a la saga. Segons la meva opinió, està brillantment interpretada i realitzada”.
Fa una dècada, el director de Distrito 9, Neill Blomkamp, ja va intentar estrenar un projecte d’Alien protagonitzat per Weaver amb un argument que reescrivia la continuïtat de la franquícia posterior a Alien. El llargmetratge va quedar finalment descartat: Ridley Scott va arribar a declarar el 2017 que “mai no passaria” i el mateix Blomkamp el va donar per “totalment mort” poc després.