HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
La manera com et comportes amb altres està en un procés de canvi. L'energia celestial en joc et permet ser més natural i menys representatiu d'alguna cosa o algú més. Els teus amics estan molt ansiosos per veure més del teu veritable jo i menys de la teva part seductora. Avui estaran molt contents amb allò que veuen.
Taure
Felicitats! Estàs camí a la fama. Comença el dia amb la teva vestimenta més atractiva. Vesteix-te de primera, i no oblidis portar aquests cèrcols de diamants, ulleres de sol o aquella peça que et dóna aquest aspecte de misteri. L'energia celestial en joc us dóna glamour, així que aprofita el teu rol al màxim.
Bessons
Aquest és el tipus de dies que t'encanten. La gent estarà molt receptiva amb tu i observaran amb respecte com saltes ràpidament duna idea a laltra sense problemes. Però amb l'energia astral en joc, aquest no és el dia ideal per aprofundir-hi una relació.
Cranc
Aquest serà un dia fabulós! És ben clar que et beneficiaràs d'un magnetisme poderós que atrau les persones cap a tu. A més, podràs expressar les teves idees sobre el món i la vida a tot arreu, la gent t'escoltarà. Amb l'energia astral en joc, aquest és el moment ideal per aprofitar els poders de seducció!
Lleó
Ets la persona ideal per trucar davant d'una situació d'emergència. Es tracta d'una crisi mèdica o professional, l'aspecte astral en joc us inspira per resoldre els problemes de manera no convencional. De fet, els prejudicis i preconceptes del teu entorn no t'afecten, cosa que et converteix en immune al fracàs!
Verge
Després de molt tumult professional, avui tindràs la teva primera visió clara d'una nova direcció a la teva carrera. Per exemple, potser feu els primers passos per obrir la vostra pròpia agència de viatges, o us inscriviu per estudiar guia de turisme. L'energia celestial en joc insisteix que visquis de manera autèntica. Lluita només pel que t'atreu.
Balança
Durant aquest període se't posarà a prova una vegada i una altra. Avui serà un dels dies durs en aquest aspecte! No ho enfrontis tot sol. D'altra banda, més positiu: la configuració astral fa que aquest sigui un moment en què estàs destinat/da a triomfar sempre que corris els riscos necessaris.
Escorpí
Aquest dia serà com un bàlsam després de les tempestes dels darrers mesos. Pots agrair a l'alineació celestial, la bondat envolupant del qual restaura la calma a tots els cors agitats.
Sagitari
Les transformacions per les quals estàs passant a la teva vida t'ajudaran a construir confiança. L'energia astral en joc avui de ben segur us farà prendre consciència d'això. Sentiràs una gran necessitat de "trobar el teu ésser" ara. Seguiu aquests sentiments on us portin, fins i tot si el camí no és del tot clar i l'objectiu és efímer.
Capricornio
Aquest dia us brindarà una oportunitat per pensar dues vegades sobre la vostra condició laboral. Sents satisfacció amb el disseny de la teva oficina? Dels materials? Ja sigui que treballes independentment, o per a algú, o segueixes estudiant, tingues en compte invertir ja sigui temps o diners per millorar la teva productivitat.
Aquari
Si avui el descans i la recuperació no són prioritats a la teva llista de "coses per fer", haurien de ser-ho. Després de l'ànim apàtic dels darrers dies, rebràs la calma i la tranquil·litat d'aquest dia amb alleujament. Probablement vulguis passar un bon moment amb algú proper a tu.
Peixos
Pots estar sentint la necessitat d'anar-te'n lluny, de viure fora o de canviar la teva vida de forma dramàtica. Però què canviaria això? Més que abandonar el teu passat i la teva família, és hora que t'obris un lloc entre ells en fer que et respectin.