CARTELLERA
La casa de muñecas de Gabby
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.c
CINEMES ILLA CARLEMANY
La casa de muñecas de Gabby 12.00 16.00 17.00 18.00 20.00
La vida de Chuck 15.30 17.45 20.00 21.45
Caza de brujas 16.00 19.00 21.45
Downton Abbey: el gran final 16.15 19.00
Bala perdida 22.00
Tron: Ares 12.15** 19.00** 21.30**
Una batalla tras otra 18.30 21.30
Tipos Malos 2 11.45 16.15
Expediente Warren: el último rito 21.30
Boris Skossyrev: l’estafador que va ser rei 11.30***
CINEMES GUIU
Downton Abbey: el gran final 17.00 19.15
Jugar con fuego 19.30