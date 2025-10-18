AGENDA
Rutes de tardor
RUTES
DEL BONY D’ENVALIRA A GRAU ROIG
Amb 350 metres de recorregut i 200 de desnivell, s’enfila fins als 2.664 metres d’altitud, amb panoràmiques espectaculars Hora: 8.45 h. Encamp
CURSOS I TALLERS
PRIMERS AUXILIS EN PEDIATRIA
Saber com actuar en els primers mesos de vida amb diferents situacions exposades. Hora: 10 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
VERMUT I ART KIDS
El teu vermut tranquil, el seu art feliç. Tu gaudeixes de l’aperitiu i ells s’endinsen en una classe creativa. Hora: d’11 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TEIXIM VINCLES
Una trobada oberta per compartir una estona de creativitat i caliu. Hora: d’11 a 13 h. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella.
ACTIVITATS INFANTILS
EL NOU CREATIU: ‘LA TARDOR PRESUMIDA’
Experiències artístiques per a nadons d’un a tres anys, acompanyats de les seves famílies. Hora: a partir de les 10.30 h. Escola d’Art. Sant Julià de Lòria.
TALLER DE DIBUIX AMB CARBONET
En el marc de l’exposició Carbó vegetal: l’or negre dels pobres, convidem els infants a connectar amb aquest material d’una manera creativa. Hora: 16 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.
MÚSICA
DUO ROMERIA
Duo Romeria, amb Roland Moles (guitarra) i Mariana Carrilho (veu), i un guia de l’àrea de Museus i Monuments. Hora: 11.30 h visita i 12 h concert. Església de Sant Martí de la Cortinada. Ordino.
ESPECTACLES
EL MAGO YUNKE: ‘ORIGEN’
Per primera vegada, el gran Mag Yunke aterra a Andorra amb el seu espectacle més poderós: Origen. Hora: 18 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
XERRADA
ENTRE LA PARLA I ELS ULLS
Xerrada poètica amb Miquel Àngel Adrover. Hora: 17 h. Museu Casa Rull. La Massana.