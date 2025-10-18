TELEVISIÓ
Metratge revelat
Ross Duffer revela quina serà la durada dels quatre primers capítols de l’última temporada d’‘Stranger Things’, després de sorgir múltiples rumors.
Stranger Things escalfa motors per a l’estrena de la temporada final a Netflix descobrint un dels secrets més ben guardats sobre els nous episodis: la durada exacta d’aquests últims capítols. I és que durant els darrers mesos aquest ha estat un dels temes sobre els quals més s’ha especulat, arribant-se a dir que el minutatge s’estendria fins a les dues hores.
Ara, ha estat Ross Duffer, un dels creadors de la ficció, qui ha revelat la “durada real” de la primera tanda d’aquesta cinquena temporada, la qual estrenarà els quatre primers capítols el 27 de novembre. Cal recordar que els tres següents arribaran el 26 de desembre, mentre que el desenllaç ho farà l’1 de gener del 2026.
En un vídeo compartit a les xarxes socials, el cocreador d’Stranger Things revela que el primer, titulat Chapter One: The Crawl, durarà 1 hora i 8 minuts, mentre que Chapter Two: The Vanish of... serà més curt, amb 54 minuts de metratge. Chapter Three: The Turnbow Trap s’estendrà 1 hora i 6 minuts, mentre que l’última entrega d’aquesta tanda, Chapter Four: Sorcerer, ampliarà la durada fins a 1 hora i 23 minuts.
Encara es desconeix quina serà l’extensió de la resta de capítols de la temporada final de la sèrie de Netflix, si bé els germans Duffer van declarar a Variety que l’episodi final durarà unes dues hores, com ja va passar en el tancament del quart lliurament.
L’última temporada d’Stranger Things tornarà a estar protagonitzada, entre d’altres, per Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer o Charlie Heaton. La reconeguda actriu Linda Hamilton s’hi suma en el paper de “doctora Kay”, un personatge sobre el qual es coneixen molt pocs detalls a hores d’ara.