CARTELLERA

La casa de muñecas de Gabby

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.c

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

La casa de muñecwas de Gabby 12.00 16.00 17.00 18.00 20.00

La vida de Chuck 15.30 17.45 20.00 21.45

Caza de brujas 16.00 19.00 21.45

Downton Abbey: el gran final 16.15 19.00

Bala perdida 22.00

Tron: Ares 12.15** 19.00** 21.30**

Una batalla tras otra 18.30 21.30

Tipos Malos 2 11.45 16.15

Expediente Warren: el último rito 21.30

Boris Skossyrev: l’estafador que va ser rei 11.30***

CINEMES GUIU

Downton Abbey: el gran final 18.05 20.00

Jugar con fuego 20.15

Superwings 18.00

