AGENDA
VII Festival Internacional de Guitarra
CINEMA
‘VERD MADUR’
Verd madur narra la història d’un jove que es debat entre la tradició i la modernitat en un petit poble de muntanya, en una recerca íntima de llibertat i amor en temps de canvi. Hora: 18.30 h. Casa comuna. Sant Julià de Lòria.
CURSOS I TALLERS
Vols aprendre a tocar l’ukelele en només una hora? Taller obert a totes les edats per poder descobrir aquest instrument tan divertit i accessible. Hora: 18 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.
Nit de Fado, música tradicional portuguesa. amb Daniela Giblott, Pedro Dias i Tiago Tomé. Hora: 20 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
DEL PROPÒSIT A L’ACCIÓ
Identificar metes personals, professionals i esportives. Descobrir recursos i obstacles i compartir, reflexionar i obtenir noves possibilitats. Amb Berta Bassols, psicòloga. Hora: de 18 a 20 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘APRENDRE A DESESTRESSAR-SE’
Curs i exercicis pràctics per ajudar-te a deixar-te anar (sofrologia, entre altres), amb Alexandra Kyaw, acompanyadora del canvi. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’, D’EULÀLIA GRAU
Mostra impactant. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.