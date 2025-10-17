TELEVISIÓ
Terror a Derry
L’època de Halloween sempre porta associades apostes audiovisuals de terror, tant a la petita com a la gran pantalla. En el cas de la televisió, un dels grans llançaments de cara a aquestes dates serà It: Bienvenidos a Derry, la nova ficció original d’HBO que aprofundirà en una de les novel·les més emblemàtiques d’Stephen King. L’estrena de la sèrie està fixada per al 27 d’octubre de la mà de la plataforma HBO Max, però aquest inici tan sols serà el punt de partida d’un projecte que té un pla de futur molt definit.
Aquesta preqüela està lligada a les pel·lícules estrenades el 2017 i el 2019, dirigides per Andy Muschietti, tot i que en aquesta ocasió el focus no està posat en el gros de l’obra de King, que ja es va adaptar en el díptic cinematogràfic, sinó en els interludis del llibre que ampliaven la mitologia del poble de Derry. A partir d’aquesta base, es construeix una ficció ambientada als anys seixanta, és a dir, dues dècades abans dels esdeveniments de la primera cinta.
En aquest context pretèrit, els seguidors de la saga es retrobaran amb el pallasso Pennywise mentre succeeixen misteris terrorífics. De fet, Bill Skarsgard torna a donar vida a l’icònic i malvat personatge, i ho fa sota la direcció del mateix Muschietti, que dirigeix diversos episodis i també s’ha encarregat de desenvolupar la sèrie juntament amb la seva germana Barbara, a més de Jason Fuchs.
“Estàvem entusiasmats per mirar enrere i explorar les complexitats d’aquest personatge”, ha reconegut Muschietti en una recent entrevista amb el mitjà especialitzat Deadline, en la qual ha posat en relleu allò que més els atreia de la nova ambientació: “Era molt emocionant explorar com eren els anys seixanta als Estats Units, què es temia i de què tenien por els nens. Era la Guerra Freda i els més petits feien simulacres d’explosions nuclears. No et pots imaginar el nivell de paranoia que es vivia aleshores.”
La primera temporada serà el punt de contacte inicial, però els Muschietti ja pensen en el llarg recorregut que podria tenir It: Bienvenidos a Derry si el públic reacciona positivament a la proposta. “S’obrirà un arc argumental més ampli. La meva intenció era crear una història que fos com un iceberg sota l’aigua al llarg de tres temporades. Si tot va bé, hi haurà una expansió de la mitologia i més respostes a les principals preguntes”, ha apuntat el realitzador, revelant alhora quin serà el següent pas si reben llum verda al projecte: “La segona temporada transcorrerà el 1935. Al final de la primera, insinuem per què explicarem la història en dues temporades més i cap enrere”.