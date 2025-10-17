HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Et sentiràs com si Cupido hagués llençat una fletxa cap al teu cor, i et demanarà que comparteixis aquesta emoció vigorosa amb les persones que t'envolten. No reprimeixis els teus sentiments, ja que descobriràs que com més et comuniquis amb els altres més podràs comprendre les dinàmiques de l'energia que t'envolta.
Taure
A casa es pot estar gestant un front de lluita, encara que potser no t'has adonat. Pots haver estat tan concentrat/da en la teva carrera o objectius que has descuidat algunes feines de la casa. Avui ocupa't del lloc on vius, i assegura't que la vaixella estigui neta i acomodada al seu lloc.
Bessons
El teu cor pot començar a bategar amb més força quan et creues amb algú proper. Lamentablement, la teva forta resposta emocional davant de la seva presència no et permet pensar racionalment sobre la situació. Irònicament, les teves accions poden ser completament oposades al que de debò desitges.
Cranc
L'energia astral d'avui et demana que t'esforcis per aprendre alguna cosa nova. Potser sempre has desitjat aprendre alguna manualitat o ofici. Tracta de trobar algú que et pugui ensenyar. Mai no és tard per afegir un nou conjunt d'eines. Obre la ment i escull un llibre que t'ensenyi com reparar el teu automòbil.
Lleó
Recordes qui eres fa dos anys enrere? No? Et sembla la vida que abans tenies incomprensible? Com vas poder viure aquesta vida i per tant de temps? diràs. Bé, és simple. És perquè tenies por de viure la vida que estàs vivint ara. Increïble, no ho creus? En el futur, tot just sentis temor, avança que segurament serà la direcció correcta.
Verge
En aquest moment el teu subconscient tendeix a estar molt actiu, i descobriràs que està causant certes distraccions a la teva vida diària. La teva veu interior pot estar demanant que vagis en una adreça encara que el teu cor estigui dient alguna cosa completament diferent.
Balança
L'agressió d'algú proper potser us farà sentir una mica de depressió en aquest moment. Al principi potser no notis per què aquest canvi en la teva personalitat general té un efecte tan profund en tu. Examina la teva relació amb els altres i pren nota dels punts de tensió que és probable que estiguin influint sobre altres aspectes de la teva vida.
Escorpí
Avui és probable que s'agiti l'ambient amb els veïns. Semblés que s'estan ajuntant coses que poden acabar en una discussió. Al principi tot marxava sobre rails i s'emportaven fantàstic però ara hi ha enutjos que posen a tots molt molestos. Aquesta marxa de la integració causa confusió i enuig.
Sagitari
Avui sent la llibertat de prendre alguns riscos quan es tracta d'expressar les teves emocions. La teva necessitat d'una autoexpressió més creativa a la teva vida t'està fent manifestar de maneres inesperades. Enfoca aquest impuls cap a una cosa més positiva.
Capricornio
Avui en primer lloc estaran l'amor i el romanç, i et trobaràs cercant la companyia dels altres en gairebé tot el que facis. Les societats tindran una naturalesa molt més espiritual gràcies a l'energia astral del dia.
Aquari
L'única cosa que s'interposarà en el camí d'aconseguir la veritable harmonia dins les relacions romàntiques és simplement la comunicació. Reconeix la importància del coneixement de les necessitats i desitjos de la teva parella (si és que en tens) en la teva existència diària.
Peixos
Possiblement avui no tinguis por començar una discussió sobre temes sensibles. Comença una conversa que s'estengui més enllà de la retòrica normal de cada dia. La vida casolana i familiar influenciarà les teves opinions, ja sigui que te n'adonis o no.