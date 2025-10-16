CARTELLERA

Smashing Machine

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Tron: Ares 17.30** 20.00** 22.15**

Bala perdida 17.30 19.45 20.00* 22.00

Downton Abbey: el gran final 17.15 19.30 21.30

La sospecha de Sofia 17.45

Smashing Machine 17.30

Una batalla tras otra 21.45

Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 19.45***

Guardianes de la noche 21.45*

Expediente Warren: el último rito 22.15

Tipos Malos 2 17.15

Un pequeño mundo 19.30 

CINEMES GUIU

Valley of love 20.00*

