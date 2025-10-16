CARTELLERA
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
Tron: Ares 17.30** 20.00** 22.15**
Bala perdida 17.30 19.45 20.00* 22.00
Downton Abbey: el gran final 17.15 19.30 21.30
La sospecha de Sofia 17.45
Smashing Machine 17.30
Una batalla tras otra 21.45
Boris Skossyreff: l’estafador que va ser rei 19.45***
Guardianes de la noche 21.45*
Expediente Warren: el último rito 22.15
Tipos Malos 2 17.15
Un pequeño mundo 19.30
CINEMES GUIU
Valley of love 20.00*