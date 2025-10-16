HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
En certa manera sembla que de sobte una bestiola sorollosa i molesta ha entrat a l'escena i està voletejant davant teu. La teva primera reacció pot ser intentar espantar-lo i moureu els braços enèrgicament per aturar-lo. Lamentablement només aconseguiràs que es torni encara més molest.
Taure
Deixa que les parts femenines i masculines del teu ésser s'uneixin per a un treball creatiu. Utilitza la informació que has reunit gràcies a la teva naturalesa sensible, atenta i observadora, i aplica el teu costat fort, servicial i dirigit cap a l'exterior per ajudar a implementar el canvi.
Bessons
Avui treballa sense parar. Planifica les coses i atempti les mateixes. La teva actitud des del començament és crucial per assolir els objectius que busques. Acabes de completar un mes del teu període de renaixement. És un bon moment per definir alguns objectius per al futur.
Cranc
Busca un llibre a la biblioteca i deixa que estimuli la teva ment. És un gran moment per comprometre's en formes d'exploració mental i d'aprenentatge superior. Hi ha molt coneixement per aprendre i posar en pràctica. La practicitat és definitivament el tema de moda del dia.
Lleó
Moltes persones, entre elles, somien amb l'estabilitat. La configuració planetària d'avui us encoratja a mirar d'esbrinar per què l'estabilitat és tan important per a tu. Irònicament, si fas la pregunta de manera directa, no rebràs cap resposta. Però, igual que tantes vegades passa a la vida, les coses bones arriben una vegada que deixes de demanar-les.
Verge
És difícil treballar quan tens ganes de jugar! Desitges relaxar-te però no tens els mitjans per fer-ho. Si hi ha alguna cosa que t'irrita és justament no poder actuar per culpa dels obstacles pel camí! Tens molts problemes per canalitzar la teva energia, però si deixes que les tensions es continuïn acumulant, acabaràs explotant o esgotant-te.
Balança
Potser algú de la família o un amic representa una gran seguretat en actuar com una mena d'àncora per a tu. És bonic comptar amb algú que t'ajudi a sentir seguretat quan la necessites. Però alguns dies necessites més independència que no pas seguretat. Tens el valor per exigir-la?
Escorpí
Estàs lluitant contra les tradicions, la qual cosa és força normal atesa l'actual energia planetària. Avui, diguem que l'alineació astral servirà per fer llenya al foc. No t'aturis en el simple qüestionament de la manera tradicional de fer les coses. Segueix les teves idees fins al final. Sigues valent!
Sagitari
Avui és un dia per concentrar-se a la feina. L'energia astral en joc et pot fer dubtar respecte dels teus objectius, especialment els professionals. Sembla important que en aquest moment no descuidis les preocupacions materials.
Capricornio
Retreu amb massa freqüència a la teva parella per no donar-te la independència suficient. I alhora intentes estar tan a prop seu, que ets tu qui crea el dilema! Avui l'energia astral en joc t'impulsarà que reclamis la teva independència i t'alliberis d'aquesta por constant que la teva parella t'abandoni.
Aquari
Si tant enyores la teva llibertat, per què no has intentat assolir-la? És perquè no et va semblar pràctic fer-ho, o has estat sentint que la teva relació és l'única cosa estable enmig d'una vida d'una altra manera tumultuosa? L'energia astral en joc et diu que confiïs a assolir la vida que desitges. No obstant, potser hagis de "deixar tot" per aconseguir-ho.
Peixos
Avui permet que les teves accions es concentrin en un projecte determinat. Descobriràs que ets més a prop d'acabar-ho del que havies pensat. Al principi la tasca pot semblar enorme, només perquè hi has estat pensant tot el temps en què t'has negat a fer el pas següent.