TELEVISIÓ
Nou viatge fantàstica
L’actriu d’‘Stranger Things’ Millie Bobby Brown protagonitzarà i produirà la sèrie sobrenatural ‘Prism’ per a Netflix. El projecte encara es troba en desenvolupament.
L’actriu Millie Bobby Brown no afluixa el pols del gènere que la va convertir en un fenomen mundial. Amb Stranger Things entrant a la recta final, l’actriu britànica prepara Prism, una sèrie sobrenatural en desenvolupament per a Netflix, on serà protagonista i productora executiva. La notícia, avançada per Deadline, situa Brown en un terreny que li és familiar, però amb un gir: aquesta vegada no mou objectes amb la ment, sinó que parla amb aparicions. El projecte aspira a convertir-se en una producció de “prestigi fantàstic”, pensada per heretar part de l’efecte Hawkins.
Prism adapta el relat homònim de Nick Shafir, publicat a la revista Assemble Artifacts. La història parteix d’un fenomen global que provoca que els fantasmes –anomenats “visitants”– es manifestin arreu del món. Cassie, una jove amb una capacitat singular de comunicar-s’hi –a qui donarà vida Brown–, haurà de descobrir què els està atraient abans no sigui massa tard.
El paquet creatiu de Prism reuneix noms de pes. Etan Frankel (Shameless) n’assumirà la funció de showrunner, mentre que Rachel Brosnahan, la nova Lois Lane del Superman de James Gunn, figura també com a productora executiva a través del seu segell Scrap Paper Pictures. Diverses publicacions apunten igualment la implicació d’AGBO, la productora dels germans Joe i Anthony Russo, amb qui Brown ja va treballar a The Electric State.
Cal aclarir, però, que la sèrie encara no té llum verda oficial ni calendari confirmat. Ara com ara és un projecte en fase de desenvolupament, amb un equip creatiu de primer nivell, una base literària ben definida i un plantejament estratègic coherent dins de Netflix. Tot plegat fa que valgui la pena seguir-ne de prop l’evolució: el relat original és públic i accessible, la sinopsi ja en dibuixa clarament el to, i els primers moviments de producció comencen a aparèixer a la premsa especialitzada.