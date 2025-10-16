AGENDA
Elogi i defensa dels espais ciutadans urbans
INAUGURACIÓ
‘CANVI EN EL PAISATGE D’ANDORRA: EVOLUCIÓ O RUPTURA?’
Inauguració de l’exposició, amb fotografies de Kim Manresa, que proposa una mirada crítica sobre la transformació del paisatge andorrà. Hora: 18 h. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria.
ACTIVITATS
PINTEM ANDORRA
Arriba la sisena sessió del Pintem Andorra. A cada trobada us presentem una foto d’Andorra o que representi Andorra i el seus usos i costums. Hora: 18 h. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
‘ELOGI I DEFENSA DELS ESPAIS CIUTADANS URBANS’
L’urbanista Itziar González parlarà dels desafiaments que implica un urbanisme sostenible. Hora: 18.30 h. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria.
‘RESTAURAR LA TEVA ENERGIA DES DE DINS’
Com abordar l’estrès oxidatiu. Amb @blow_andorra. Hora: 18.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LLETRES
‘TITANS’, D’ALBERT FONT
Presentació de la novel·la Titans, d’Albert Font, on trobarem una aventura plena de sentit de la meravella amb reminiscències a les pel·lícules de l’Studio Ghibli. Hora: 19.30 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre
‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’, D’EULÀLIA GRAU
La mostra és impactant. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partirde tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.