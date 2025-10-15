TELEVISIÓ
Debat ajornat
La UER posposa fins al desembre la decisió sobre la presència d’Israel al festival d’Eurovisió. L’avançament en les converses de pau ha motivat l’ajornament.
La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha decidit cancel·lar la votació extraordinària prevista per al mes de novembre sobre la participació d’Israel a Eurovisió 2026, i posposar la decisió per a l’assemblea general del 4 i 5 de desembre, en què tindrà lloc un debat obert entre els membres. Aquesta decisió arriba en un moment de gran expectació, just quan avancen les converses de pau i s’ha establert una treva entre les parts implicades al Pròxim Orient. Segons ha explicat l’organització, el consell executiu considera que no es poden prendre mesures precipitadament i que cal un espai de reflexió col·lectiva que permeti un diàleg entre les emissores que formen part de la UER.
Les últimes setmanes, diversos països han amenaçat explícitament de retirar-se del concurs si Israel hi participa, entre els quals Espanya, els Països Baixos, Irlanda i Eslovènia, fet que ha generat una greu crisi interna dins l’organisme i pressions perquè s’adopti una posició clara abans d’obrir el debat públic. A més, la UER ha anunciat una mesura excepcional: les emissores podran retractar-se de participar sense penalització fins després de la decisió de desembre, en lloc del termini habitual que expirava a l’octubre, fet que evidencia la complexitat del moment.
L’organisme creu que no s’han de prendre mesures precipitadament
Encara no és clar si a l’assemblea del desembre hi haurà ja una votació vinculant o si es prolongaran les negociacions, però l’ens ha negat rumors sobre solucions com participar sota bandera neutral, assegurant que no s’han formulat propostes concretes a l’emissora israeliana KAN.
També desmenteix que s'hagi proposat a Israel participar amb bandera neutral
D’altra banda, s’ha posat sobre la taula la possibilitat que Àustria, país amfitrió i responsable d’organitzar el festival a Viena, es negui a acollir-lo si finalment Israel fos exclòs, en cas que prevalguin les peticions de boicot.