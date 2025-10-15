AGENDA
Albert Pla and the Surprise Band
LA PROPOSTA DEL DIA
67A TEMPORADA DE TEATRE D’ANDORRA LA VELLA. ALBERT PLA AND THE SURPRISE BAND
Geni i figura, veurem un Albert Pla renovat, sense deixar de ser l’Albert Pla de sempre. I això suposa, una altra vegada, resultar genuïnament infal·lible. Hora: 20.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
TALLER HATHA IOGA ‘LLAVOR DE CANVI’
Classe setmanal. Moviment lent, transformació profunda. Amb Natalia Montané. Horari: de 13.30 a 14.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CLUB DE LECTURA AMB MOSSÈN RAMON
L’entranyable escriptor i mossèn de Canillo ens acompanya amb el llibre, publicat aquest any, que presenta un recorregut per la seva vida, des de la seva infantesa a Bellcaire d’Urgell fins a la seva intensa tasca pastoral a Canillo, on va ser nomenat rector l’any 1966. Hora: 19.15 h. Biblioteca comunal. Encamp.
CONFERÈNCIES
‘DEATH CAFÈ’
Parlarem de la mort, posem consciència a la vida amb Amlangi, doula de la mort. Hora: 18 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘EL TELER DAURAT’, AMB IGNASI MARTÍN
El Teler Daurat rep el seu segon convidat de la tercera temporada: Ignasi Martín, director general d’Actinn, coach, mentor empresarial i fundador de Whoop Coaching & Consulting. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘TEMPS ENDINS’
Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Des de l’acord duaner del 1990 fins avui, l’exposició recorre moments clau, curiositats i acords que han marcat la nostra història amb Europa! Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.