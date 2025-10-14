TELEVISIÓ
Preludi de Ponent
HBO max estrenarà ‘El caballero de los Siete Reinos’ el 19 de gener. Amb una primera temporada de sis episodis, la trama se situa un segle abans de ‘Game of Thrones’.
HBO Max ha llançat el primer tràiler i ha fixat la data definitiva d’estrena d’El caballero de los Siete Reinos, el nou spin-off de Game of Thrones. Aquesta història sobre el món de Ponent veurà la llum dilluns 19 de gener del 2026, és a dir, d’aquí a poc més de tres mesos. La temporada inicial constarà de sis episodis de mitja hora, que s’aniran estrenant setmanalment.
La trama s’ambienta un segle abans dels esdeveniments de la ficció original, quan vagaven per Ponent els dos herois inversemblants que protagonitzen aquesta història. D’una banda, Ser Duncan l’Alt, un jove ingenu però valent cavaller, i, de l’altra, el seu diminut escuder, Egg. Situada en una època en què la dinastia Targaryen encara ocupa el Tron de Ferro i el record de l’últim drac encara no s’ha esborrat de la memòria col·lectiva, grans destins, poderosos enemics i perilloses gestes esperen aquests incomparables amics.
Peter Claffey com a Ser Duncan Dunk l’Alt i Dexter Sol Ansell com a Egg encapçalen el repartiment principal de la sèrie. Daniel Ings en el paper de Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel interpretant Baelor Targaryen, Danny Webb com a Ser Arlan de Pennytree, Sam Spruell en la pell de Maekar Targaryen, Shaun Thomas com a Raymun Fossoway, Finn Bennett donant vida a Aerion Targaryen i Edward Ashley com a Ser Steffon Fossoway, també formen part de l’elenc, que es completa amb Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour i Tom Vaughan-Lawlor.
George R. R. Martin figura com a cocreador i productor executiu de la sèrie, ja que la història s’ambienta en Els contes d’en Dunk i l’Egg, una sèrie de novel·les que l’autor va escriure per ampliar la saga. Martin comparteix les tasques a la sèrie amb Ira Parker, que també exerceix de showrunner. Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal i Vince Gerardis són els altres productors executius.