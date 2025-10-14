AGENDA

6a Biennal internacional d'Andorra

L'andart

LA PROPOSTA DEL DIA

6a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA

Sisena edició de la Biennal internacional d’Andorra. Des de la seva creació, la biennal s’ha consolidat com un espai de trobada i diàleg entre art, natura i territori, convertint Sant Julià de Lòria en un escenari privilegiat on les pràctiques artístiques contemporànies s’entrellacen amb el paisatge i el patrimoni. Hotel Pol. Sant Julià de Lòria. Fins al 14 de novembre.

EXPOSICIONS

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’

Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz i Naiara Escabias, entre altres. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 17 d’octubre.

EULÀLIA GRAU. ‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’

L’exposició posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo.

‘TEMPS ENDINS’

Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre.

ITINERARIS

ITINERARIS AUDIOGUIATS

Els itineraris audioguiats permeten descobrir els principals atractius dels nuclis urbans de totes les parròquies d’Andorra. Poble d’Ordino.

FESTES I TRADICIONS

LA MASSANA FOGONS

La Massana Fogons és molt més que unes jornades gastronòmiques: és una tradició que uneix cuiners, productors locals i la comunitat per celebrar la riquesa culinària del nostre territori. Oficina de Turisme. La Massana.

