VIII Festival Internacional de guitarra d'Andorra
LA PROPOSTA DEL DIA
Concert inaugural. Veus i guitarrres de mèxic. Amb Mariachi Mensajeros de México.
19.30 h Hotel Barri antic
20.00 h Taverna d’en Reymond - Punta Cana
20.30 h Izai
21.00 h Adelita.
Andorra la Vella.
EXPOSCIONS
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 26 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Esabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Centre Cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 17 d’octubre.
‘TEMPS ENDINS’
Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Des de l’acord duaner de 1990 fins avui, l’exposició recorre moments que han marcat la nostra història amb Europa. Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre.
FESTES I TRADICIONS
‘LA MASSANA FOGONS’
La Massana Fogons és molt més que unes jornades gastronòmiques: és una tradició que uneix cuiners, productors locals i la comunitat per celebrar la riquesa culinària del nostre territori. Oficina de turisme. La Massana.