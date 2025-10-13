TELEVISIÓ
Rotatives en marxa
La comèdia periodística ‘The Paper’, creada per Greg Daniels i derivada de ‘The Office’, arribarà a Europa el 14 de novembre a la plataforma SkyShowtime.
The Paper, la sèrie derivada de The Office (2005), arribarà a Europa el divendres 14 de novembre a través de SkyShowtime, dos mesos després de debutar als Estats Units. La plataforma emetrà els tres primers capítols el dia del llançament i, posteriorment, n’estrenarà un cada setmana fins a completar els set restants.
La història segueix un equip de documentalistes que descobreixen un antic diari local del Mitjà Oest, el Truth-Teller, i el seu nou editor, que intenta ressuscitar-lo en un moment en què la premsa escrita lluita per sobreviure. Com a The Office, la sèrie adopta el format de mockumentary i combina humor i crítica social per retratar els reptes del periodisme local a l’era digital.
S’estrenaran tres capítols d’inici i després un nou episodi cada setmana
Protagonitzada per Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore i Chelsea Frei, The Paper compta també amb Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key i Oscar Núñez –que reprèn el seu paper d’Oscar Martínez de la sèrie original–.
Creada, escrita i produïda per Greg Daniels –creador de The Office–, la sèrie compta amb Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman i Banijay Americas com a productors executius.
La sèrie es va llançar als estats units el 4 de setembre i ja ha estat renovada
Estrenada als Estats Units el 4 de setembre a la plataforma Peacock, la comèdia ja ha estat renovada per a una segona temporada abans fins i tot del seu debut internacional. La primera temporada consta de 10 episodis de 30 minuts, i ha rebut bones crítiques: un 85% d’aprovació a Rotten Tomatoes, que en destaca l’humor intel·ligent i el retrat realista del món periodístic. Cal recordar que les nou temporades de The Office també estan disponibles a SkyShowtime.