HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
La partida sobtada d'algú en posició d'autoritat et podria catapultar a l'escala jeràrquica cap a una situació més prestigiosa i lucrativa. El canvi inesperat et pot fer trontollar una mica. Podries tenir molts dubtes sobre la teva capacitat per manejar-ho, i també podries sentir-te feliç davant la idea de creixement.
Taure
Haureu de revisar la vostra agenda d'alguna manera. Els teus plans d'aconseguir coses grans i petites et duran més temps del que et pensaves. La configuració planetària d'avui t'aconsella estrictament que no t'adormis sobre els llorers. En canvi, concentra't en el que cal fer, ja que després hi haurà temps suficient per descansar.
Bessons
És probable que esdeveniments celestials recents us suggerissin reflexionar sobre l'habilitat de complaure't a tu mateix/a. Moltes vegades et consumeix la teva devoció cap als altres, el deure i la perfecció que no sempre et queda prou energia per pensar en les teves pròpies necessitats.
Cranc
Les relacions no sempre són fàcils. Però tu ja ho sabies! I generalment no ets el tipus de persona que inicia una relació cegament, especialment si et sembla arriscat. Penses en les teves opcions molt de temps abans de prendre una decisió.
Lleó
Avui la teva capacitat intuïtiva funciona a ple. Però el que reculls dels altres potser t'intranquil·litzi una mica. La configuració astral implica que els que t'envolten poden estar travessant un remolí emocional i podries absorbir-ho tot si no tens cura!
Verge
Avui és probable que no tinguis un dia fàcil a la feina o escola. Potser no et trobes bé, però no tan malament com per quedar-te a casa. Per tant podries estar una mica irritable, prenent com a insults coses que no ho són i reaccionant massa davant de situacions tensionants. Podries fantasiejar amb fugir del tumult.
Balança
L'arrencada emocional d'un veí, familiar o company de feina et podria fer sentir molèstia. L'alineació planetària agita algunes energies intenses. La millor manera d'evitar la tensió i el desgast d'una arrencada és evitar-ho.
Escorpí
Les ensopegades financeres podrien fer-te retrocedir amb relació a assolir un objectiu que significa molt per a tu. Evita la temptació de tirar-te dels cabells! ¡L'energia planetària en joc pot ser una veritable prova a la teva perseverança! No obstant, els amics podrien prendre part i estendre't una mà.
Sagitari
Els contratemps casolans avui podrien ocasionar algunes emocions explosives i hi podria haver discussions. La inseguretat regna al cor de tots al teu voltant. La millor manera de manejar la situació és intentar descomprimir-la abans que es produeixi.
Capricornio
Potser has estat esperant bones notícies relacionades amb els diners durant molt de temps. Rebre-les podria fer-te saltar de joia o córrer pel barri cridant al món la teva bona sort. La configuració astral indica arrencades emocionals relacionades amb aquests temes.
Aquari
Una amistat podria estar travessant problemes familiars i podria necessitar-te perquè el consolis. L'alineació astral et podria fer creuar amb les arrencades emocionals dels teus amics encara que en realitat no vagin dirigits a tu. Per naturalesa, ets bona per escoltar, i aquest és el moment per fer-ho.
Peixos
Un soci o parella podria estar travessant problemes professionals que afecten la teva relació. L'energia astral en joc avui podria causar algunes arrencades emocionals, que, si bé no estan adreçades a tu, podrien ser extremadament molestes. És probable que sigui bona idea dir-li a la teva amistat que tens disposició a escoltar-lo però que s'ha de tranquil·litzar, que res no aconseguirà de males maneres.