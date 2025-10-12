TELEVISIÓ
Guerra televisiva
L’amenaça de Donald Trump d’aplicar aranzels del 100% a totes les produccions audiovisuals estrangeres sacseja una indústria on la cooperació internacional és clau.
Donald Trump ha obert aquests darrers dies un nou front en la seva política econòmica anunciant la voluntat d’imposar aranzels del 100% a les produccions audiovisuals estrangeres. El mandatari justifica aquesta decisió amb l’argument que cal “salvar Hollywood”, afirmant que altres països ofereixen incentius fiscals que afavoreixen el trasllat de rodatges i estudis fora dels EUA. Aquesta política, però, no només afectaria la importació de productes físics, sinó també el contingut difós per estríming, fet que planteja molts dubtes tècnics i legals.
El nou aranzel trenca amb la dinàmica de la indústria audiovisual, basada en la cooperació internacional. Actualment, moltes produccions compten amb equips i localitzacions repartides en diversos països. Determinar què és una “producció estrangera” resulta, per tant, extremament complex. A més, el govern nord-americà encara no ha precisat com s’aplicarà la mesura ni sobre qui recaurà la càrrega econòmica: si sobre les plataformes, els distribuïdors o els consumidors. Aquesta incertesa ja ha fet caure en borsa els valors de companyies com Netflix, Disney o Warner, davant el temor d’un increment de costos i una reducció del catàleg internacional disponible.
Les conseqüències immediates podrien ser un encariment de les subscripcions i una davallada del volum de contingut estranger a les pantalles dels Estats Units. Al mateix temps, els productors de fora del país veuran com es tanquen les portes del mercat més gran del món o es veuran obligats a establir aliances locals per esquivar l’aranzel. El risc d’una guerra comercial i cultural és real: diversos països europeus i asiàtics podrien respondre amb mesures similars, limitant la distribució de produccions dels EUA.
A Europa, la decisió es percep com un cop directe a la capacitat exportadora de les productores. Les empreses que venien sèries i pel·lícules als Estats Units podrien perdre ingressos o veure’s forçades a traslladar allà part del procés. Això incrementaria els costos i reduiria els marges, especialment per a les petites companyies. També hi ha preocupació per l’efecte que tindrà sobre el públic: menys diversitat de continguts, menys ficcions internacionals i una possible concentració del mercat en mans de grans estudis americans. La incògnita està servida.