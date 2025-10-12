AGENDA
Dibuixos amb tinta i canya
ESPECTACLES
FESTAC
10 h Xocolatada
10.30 h ‘Agegantats’
11.15 h ‘Pas a pas’
11.45 h ‘El secret del sol’
12.30 h ‘L’actitud’
13.30 ‘Gota’
17 h ‘Pas a pas’
17.45 h ‘Ràdio 2000 opus 2’
18.30 ‘Jet lag’
Diferents espai sde la parròquia. Sant Julià de Lòria.
VISITA
VISITA A L’EXPOSICIÓ: ‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
El fotògraf francès Pascal Maitre documenta històries complexes, oferint-nos una visió impactant per commoure’ns i convidar-nos a actuar. Aquesta exposició ens mostra les persones que produeixen i venen el carbó, les famílies que en depenen i els paisatges que es van perdent. . Hora: 12 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.
EXPOSICIONS
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 26 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA: LES SUFRAGISTES ANDORRANES’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Esabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcillo i Gemma Piera. Centre Cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 17 d’octubre.