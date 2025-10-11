TELEVISIÓ
Spin-off renovat
SkyShowtime confirma que hi haurà segona temporada de la seqüela ‘Dexter: Resurrección’, amb Michael C. Hall reprenent el paper del carismàtic i fosc assassí.
Dexter: Resurrección tindrà segona temporada a SkyShowtime. La plataforma d’estríming ha confirmat que produirà una nova tanda d’episodis, amb Michael C. Hall de nou en el paper del carismàtic i fosc Dexter Morgan. D’aquesta manera, la plataforma renova l’aposta per una franquícia que continua creixent i que manté viu l’interès del públic més d’una dècada després del final de la ficció original.
Després de la bona acollida de la primera temporada, estrenada el mes d’agost passat, la companyia ha decidit continuar explorant aquesta nova etapa del personatge. La trama reprèn la història setmanes després dels fets de Dexter: New Blood, quan Dexter rep un tret al pit disparat pel seu propi fill, Harrison. En despertar del coma, descobreix que el jove ha desaparegut sense deixar rastre. Decidit a redreçar les coses, Dexter viatja a Nova York per trobar-lo, però aviat s’adona que deixar enrere el passat no serà fàcil.
La recerca es complica quan Angel Batista, un antic policia de Miami interpretat per David Zayas, reapareix fent preguntes. Mentre pare i fill intenten enfrontar-se a les seves pròpies ombres, es veuen arrossegats a una espiral de secrets i violència que només podran superar si confien l’un en l’altre.
La sèrie, creada pel showrunner i productor Clyde Phillips, compta amb un repartiment destacat que inclou Uma Thurman, Jack Alcott, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez o Peter Dinklage. A la primera temporada també hi van participar com a convidats David Dastmalchian, Neil Patrick Harris, Krysten Ritter i Eric Stonestreet.
La saga Dexter suma ja tres spin-offs: la preqüela Dexter Original Sin –que ha estat cancel·lada–, i les seqüeles New Blood i Resurrección.