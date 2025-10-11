HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Ja que ets una persona de gran disciplina i força de voluntat, t'encantarà allò que t'espera avui dia. Donada l'alineació celestial, avui és el dia perfecte per començar aquella dieta, deixar de fumar o treure torn per fer-te una revisió amb el doctor.
Taure
Podria resultar-te difícil expressar-te de la manera precisa que ho desitges. El més probable és que sentis la pressió de vells costums i condicionaments primerencs que t'indiquen com fer les coses. Les teves veritables emocions estan lluitant contra aquestes parts de la teva personalitat i és probable que sentis confusió degut a aquest conflicte interior.
Bessons
Fes un canvi a la teva rutina diària. Avui és un bon dia per fer alguna cosa fora del comú perquè puguis recordar i valorar el concepte d'espontaneïtat. Només assegura't que, a mesura que incursiones en altres territoris, no perdis contacte amb valors i filosofies que són importants per a tu. Aferra't als teus fonaments d'integritat i d'honestedat.
Cranc
Les fluctuacions de la teva situació financera et poden fer sentir que vas en una muntanya russa a causa de l'alineació astral d'avui. Aconseguir una posició estable en aquest aspecte de la teva vida és més senzill del que t'imagines. El més probable és que només pensar en fer el que cal sigui potser més aclaparador que la tasca en si.
Lleó
Avui et sentiràs més vulnerable que no pas de costum. L'energia celestial en joc us ajudarà a veure que les vostres preocupacions financeres són justificades. Els comptes no paren d'acumular-se. Tot i això, la solvència està a l'aire, ja que avui tindràs idees grandioses sobre com incrementar el teu ingrés.
Verge
Sens dubte darrerament has estat cavil·lant sobre romanços, especialment la saga dels teus amors perduts. Fotografies de temps anats van omplir els teus ulls de llàgrimes de nostàlgia, i si vas rebre una crida sorprenent d'un vell amor, vas estar dies pensant-hi. L'energia astral en joc avui us traurà d'aquesta òrbita romàntica.
Balança
Aquest és el moment de deixar de banda vells somnis que abarroten la teva vida. Potser la teva ambició era ser cantant, escriptor o pilot d'avió. Si la destinació s'hi oposa, és temps d'acceptar els fets. T'has estat prometent durant molt de temps que compliries aquests desitjos. L'energia celestial en joc us anima a ser realista.
Escorpí
Amb l'alineació planetària d'avui, l'autodisciplina i l'actitud rigorosa seran essencials per passar el dia. Encara que de vegades sentis temptació a ignorar algunes de les petites regles de la vida (com ignorar la llum groga del semàfor, o pagar les factures vençudes), avui correràs més risc per haver estat peix/a infraganti.
Sagitari
Ets com una etern adolescent i és veritat que és molt més divertit jugar ximples jugats a lordinador o caminar per aquí lluint el teu nou maquillatge, que seure i posar-se a treballar. Però ja hauries d'haver superat aquesta etapa.
Capricornio
Els esdeveniments celestials recents et poden haver posat de nervis, però és natural. Segurament, has pres molta més consciència del teu costat masculí com a resultat. Totes les dones tenen un costat masculí; així mateix, tots els homes tenen un costat femení.
Aquari
Si darrerament has dedicat molt del teu temps i esforç a la teva relació, avui l'aspecte en joc et recompensarà per tota la teva tasca. Però pobre de tu si no has estat prestant prou atenció a la teva relació! Sentiràs la ira de la teva parella, que simplement no pot entendre la teva actitud.
Peixos
Vols conèixer noves persones? T'agradaria trobar un lloc on poder expressar i desenvolupar les idees? Vols intercanvis més profunds i fructífers amb altres persones? Bé, doncs avui és el dia, així que aprofita-ho! L'energia brindarà a les persones amb el teu ascendent l'habilitat de resistir-se al tipus de relació que mai no sembla arribar enlloc.