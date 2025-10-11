AGENDA
ACTIVITAT
RUTES DE TARDOR GUIADES: RUTA A L’ESTANY MORENO
La ruta, d’unes 3-4 hores i de nivell fàcil, comença per un bosc de pi negre i baixa pel refugi d’Ensagents fins a arribar a l’estany Moreno. El desnivell és de 600 metre de pujada i 600 de baixada. Hora: 9.15 h. Encamp.
ARRIBA A ANDORR LA PRIMERA CANITXADA
Primera trobada de canitxes a Andorra, on els assistents podran gaudir de forma gratuïta de tallers de perruqueria, agility, xerrada d’alimentació i quatre espais tancats per socialitzar i jugant fent nous amics. Hora: de 10 a 14 h. Centre caní Kissos. Andorra la Vella.
TEATRE I DANSA
TALLER 5RITMES
Aquest taller de quatre hores, inspirat en el mapa dels 5Ritmes®, és una invitació a deixar-se anar, rendir-se i ofrenar-se; a obrir el cos com a porta cap al goig, l’èxtasi i la joia d’habitar-nos plenament. Hora: 10 h. Centre esportiu els Serradells. Andorra la Vella.
FESTAC
Els carrers i les places de Sant Julià de la Lòria es tornaran a convertir en escenaris vius amb la celebració de la quarta edició del Festival de teatre al carrer. Hora: a partir de les 11.45 h. Diversos espais de la parròquia. Sant Julià de Lòria.
MÚSICA
3r HOMENATGE AL DONANT
Interpretació per actors d’Entreacte de l’obra Te la regalo, amb música en directe pel grup Anymay i la cantant Ishtar Ruiz. Hora: 11 h. Parc Central. Andorra la Vella.
CONCERT I VISITA
Concert a càrrec del quartet Àlex Arajos i Jordi Albelda (guitarra), Elias Porter (viola) i Mireia Planas (violoncel) i visita guiada a l’església. Hora: 11.30 Església de Santa Coloma. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
VERMUT I ART KIDS
El teu vermut tranquil, el seu art feliç. Tu gaudeixes de l’aperitiu i ells s’endinsen en una classe creativa pensada per explorar, jugar i expressar-se amb art. Hora: d’11 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.