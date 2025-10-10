HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Es presentaran persones inesperades i t'exigiran una porció significativa del teu temps i energia. Pren en compte el teu temps i amb qui ho vols passar. Si bé d'una banda pot ser bonic tornar a connectar-se amb persones que fa temps que no veus, també et poden portar records que no et resultaran agradables.
Taure
Amb la configuració astral d'avui, us vindria molt bé un canvi d'escena. Si us podeu prendre el dia lliure, podreu gaudir d'un viatge fora de la ciutat. O potser et diverteixis ajuntant-te amb alguns amics en un nou restaurant o un altre lloc. En aquest moment necessites estimulació.
Bessons
Una relació íntima, d'amor, emocional amb una altra persona podria estar afectant els teus valors de manera inesperada. Descobriràs que li estàs donant més importància a l'exclusivitat i l'espontaneïtat, quan normalment valores més l'estabilitat i la solidesa.
Cranc
Avui tindràs molta energia. L'aspecte astral en joc podria afegir un saltet al pas. Et trobaràs llest per manejar qualsevol desafiament. Podràs fer molts contactes comercials a la teva interacció amb col·legues. O potser se t'acudeixi un nou pla comercial per promocionar-te.
Lleó
L'agenda d'avui inclou episodis inesperats de romanç i autoexpressió creativa. Descobriràs que com més puguis integrar un enfocament únic a la situació actual, millor serà per a tu. Aneu amb compte de no involucrar-vos massa en el procés. Si hi ha alguna cosa que surt malament, no t'hi sentis responsable.
Verge
És probable que les persones surtin de la seva tancada i es mostrin de manera completament diferent. És important que no les encasilles en categories inadequades. Brinda'ls espai de creixement tractant-les diferent de com ho has fet sempre. T'has d'adonar que les persones canvien i les teves reaccions s'han d'adequar a aquest canvi.
Balança
A causa de la configuració planetària d'avui, és probable que sorgeixi informació inesperada que tindrà un efecte negatiu sobre la llar. Prepara't per rebre notícies sobre el pressupost, recursos compartits o política. Aquest tipus de coses poden tenir un impacte emocional molt fort que et poden fer sentir una mica d'inseguretat sobre la teva llar i la família.
Escorpí
T'has d'adonar que la presentació ho és tot i que dius molt amb la vestimenta que fas servir i l'expressió del teu rostre. Avui potser projectis una imatge diferent de tu gràcies a l'aspecte celestial en joc. Sent la llibertat de posar-te els pantalons a quadres amb la camisa florejada i aquest barret meravellós.
Sagitari
Pots ser força rebel en la teva manera de pensar i en els sistemes de creences que consideres veritables. No et sorprenguis si entres en conflicte amb aquestes maneres de pensar en posar en moviment els teus somnis d'autoexpressió creativa.
Capricornio
Un canvi recent en la situació amb algú proper pot causar gran malestar al teu estat emocional. Potser has decidit tenir un enfocament més progressiu respecte de les teves relacions, tant romàntiques com a platòniques. Mentre has estat vivint grans transformacions en aquest aspecte, és força probable que a aquesta altra persona li estigui resultant difícil adaptar-se a la teva nova actitud.
Aquari
És probable que facis una exploració interior i potser encoratgis els altres a fer el mateix. Els teus ulls penetrants buscaran el significat ocult en tot i no deixaran d'escodrinar ningú. Tan aviat com entaules una conversa amb algú, vols conèixer el com, el perquè i l'origen dels seus pensaments, independentment del tipus de tema que hagi sorgit.
Peixos
Els canvis interns d'actitud et poden deixar confusió i inseguretat respecte al futur. T'has d'adonar que el futur és un lloc interessant i que no hi ha motiu per preocupar-se innecessàriament per coses que ni tan sols han passat encara.