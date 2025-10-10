AGENDA
Els amics de les arts
MÚSICA
ELS AMICS DE LES ARTS
Per celebrar el 20è aniversari, Els Amics de les Arts revisiten cançons amb artistes que admiren i artistes que els han acompanyat durant aquests anys. Hora: 21.30 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.
CURSOS I TALLERS
‘MATERNITAT EN L’ERA D’INSTAGRAM’
Dels likes a la realitat. Aprèn a maternar sense filtres, sense culpa i sense comparacions. Amb Cristina Ruipérez, psicòloga perinetal. Hora: 10.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TEATRE I DANSA
FESTAC
De 17 a 18.30 h: activitat de Plein Air
18 h: Contes per plorar de riure, amb Sandra Rossi
18.45 h: Coworkers. Companyia Obra Vista
19.45 h: inauguració del festival
20.15 h: Foc i lloc. Amb Emma Riba.
Diversos espais de la parròquia. Sant Julià de Lòria.
‘LA SENYORETA’
Adaptació teatral basada en el llibre de Josefina Porras i Núria Gras. Dirigida per Mercè Canals i produïda per l’Escola de Teatre Entreacte. Hora: 20 h. Auditori del Palau de Gel d’Andorra. Canillo.
EXPOSICIONS
ALBRECHT DÜRER
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’, D’EULÀLIA GRAU
La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.