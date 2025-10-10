AGENDA

Els amics de les arts

MÚSICA

ELS AMICS DE LES ARTS

Per celebrar el 20è aniversari, Els Amics de les Arts revisiten cançons amb artistes que admiren i artistes que els han acompanyat durant aquests anys. Hora: 21.30 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

CURSOS I TALLERS

‘MATERNITAT EN L’ERA D’INSTAGRAM’

Dels likes a la realitat. Aprèn a maternar sense filtres, sense culpa i sense comparacions. Amb Cristina Ruipérez, psicòloga perinetal. Hora: 10.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

TEATRE I DANSA

FESTAC

De 17 a 18.30 h: activitat de Plein Air

18 h: Contes per plorar de riure, amb Sandra Rossi

18.45 h: Coworkers. Companyia Obra Vista

19.45 h: inauguració del festival

20.15 h: Foc i lloc. Amb Emma Riba.

Diversos espais de la parròquia. Sant Julià de Lòria.

‘LA SENYORETA’

Adaptació teatral basada en el llibre de Josefina Porras i Núria Gras. Dirigida per Mercè Canals i produïda per l’Escola de Teatre Entreacte. Hora: 20 h. Auditori del Palau de Gel d’Andorra. Canillo.

EXPOSICIONS

ALBRECHT DÜRER

Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’, D’EULÀLIA GRAU

La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.

