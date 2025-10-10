TELEVISIÓ
Champions a Netflix?
La UEFA estudia permetre que plataformes globals comprin els drets de retransmissió. El nou model podria elevar els ingressos anuals per sobre dels 4.400 milions d’euros.
La UEFA està valorant introduir una transformació dràstica en la comercialització dels drets de televisió de la Champions League, obrint la porta que plataformes com Netflix o Prime Video puguin optar per contractes globals en exclusiva, segons una informació publicada per The Times.
Fins ara, el model tradicional s’ha basat en la venda de drets fragmentats per països, amb múltiples canals i plataformes participants. La nova proposta advoca per paquets paneuropeus o mundials que, a més de l’oferta econòmica, tindran en compte la capacitat de promoció, el potencial d’audiència i l’abast global de cada licitador.
Com a precedent, destaca l’exemple dels Estats Units: Paramount va assegurar-se els drets de la Champions fins al 2030 per 1.500 milions de dòlars, un aval que la UEFA considera un referent per confirmar la viabilitat del model. Amb aquesta nova estratègia, plataformes com Netflix podrien competir amb ofertes globals que superin la suma dels drets individuals per país, un escenari difícil d’aconseguir sota la distribució actual.
El procés de licitació s’iniciarà en les pròximes setmanes i estarà enfocat al cicle de drets que començarà el 2027. La UEFA estima que aquesta nova política podria impulsar uns ingressos anuals superiors als 4.400 milions d’euros per a les competicions de clubs (Champions, Europa League, Conference League i Supercopa).
A Europa, el panorama és dispar: mentre Amazon ja treballa en mercats com el Regne Unit, Alemanya i Itàlia, en països com Espanya i França els drets segueixen en mans de Telefónica i Canal+. No obstant això, aquesta dinàmica podria capgirar-se si Netflix decideix presentar-se com a rival amb una oferta global.
De tirar endavant la iniciativa, la retransmissió del futbol continental podria entrar en una nova era: passaríem a una Champions global en estríming.