HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Cuida molt la teva salut - especialment diàriament. Podrien aparèixer complicacions inesperades de salut. Si estàs saludable, pots arribar a abusar del teu cos i no brindar-li la nutrició apropiada que mereix simplement perquè dedueixes “estic saludable”. Tingues present que aquesta bona salut no durarà massa a no ser que comencis a pensar en les coses a llarg termini i comencis a cuidar el teu cos diàriament.
Taure
Estaràs donant voltes sobre alguna cosa, intentant decidir-te. L'energia astral en joc omplirà el teu cap d'idees. Si has estat sortint amb diverses persones, veuràs qualitats meravelloses a cadascuna. Et resultarà difícil triar una parella. O potser tens moltes idees sobre adreces de la teva carrera.
Bessons
Hi haurà esdeveniments inesperats a la vida dels teus companys més propers. Potser comences una relació amb qui menys ho esperaves. O potser sentis atracció per algú completament diferent de la teva idea de parella ideal. Cura: enemics inesperats apareixeran del no-res i produiran un efecte negatiu a la teva vida.
Cranc
Podries necessitar organitzar-te millor. L'energia astral us està encoratjant a millorar el funcionament de la vostra vida. Potser has de confeccionar un nou esquema per a les teves activitats diàries. Potser t'has d'aixecar una mica més d'hora cada matí per poder fer les tasques o fer exercicis físics.
Lleó
Et trobaràs rememorant escenes de la teva infància per curar velles ferides que mai no van ser ateses. En moments estranys i inesperats, et trobes en circumstàncies en què has d'examinar els teus actes i descobrir com i per què et comportes com ho fas.
Verge
En aquest moment les teves passions es troben elevades. Si has desenvolupat un interès romàntic en algú, les emocions per aquesta persona podrien sortir de control. Podries seduir-la amb un poema d'amor o convidar-lo a una vetllada espectacular a la ciutat. Si ja tens parella, voldràs passar moments íntims amb aquesta.
Balança
Onades poderoses erràtiques i inesperades estan produint un disturbi al teu món d'emocions amagades i secrets. Et pot resultar difícil manejar aquests temes simplement perquè sents vergonya i tens dubtes de discutir-ho amb altres. Fes servir el poder de l'alineació celestial d'avui per trobar la manera d'expressar-te - ja sigui de manera creativa, romàntica oa la pista de ball.
Escorpí
Amb la configuració astral actual, us sentireu invencible. Però probablement encara no siguis a prova de bales. No permetis que el teu optimisme surti de control. Si esteu involucrats amb el mercat de valors, no deixeu que l'entusiasme cec governi els vostres negocis. I si tens interès a comprar alguna cosa, assegura't que el preu sigui raonable.
Sagitari
La teva conversa amb els altres podria adquirir un canvi inesperat que et deixarà sense parla. Potser et trobes en una d'aquestes situacions en què de sobte tots comencen a descarregar tots els fets que coneixen respecte a un cert tema. De sobte es va armar un concurs i el guanyador és el que aporta més dades.
Capricornio
Amb l'aspecte en joc avui, potser decidiu resumir un projecte. Potser estaves fent algunes renovacions en un punt. Ara podries decidir continuar amb aquesta feina. O potser t'hi vas involucrar romànticament amb algú molt especial. Podries encara tenir forts sentiments per aquesta persona i podries considerar reunir-te amb ella. El tema del dia serà arreplegar fragments del passat.
Aquari
La comunicació amb els altres estarà a un nivell molt emocional. Connecta't amb germans i veïns a qui sentis propers. La llar adquireix més importància per a tu ara, especialment a la llum de les recents fluctuacions i situacions inestables a la teva carrera. L'energia celestial d'avui col·locarà aquest tipus d'assumptes al centre de l'escena.
Peixos
Estaràs amb un humor expansiu amb lenergia astral en joc avui. En comptes de veure limitacions, només hi veuràs possibilitats. Aquest és un bon moment per fer una mica de reflexió creativa. Si hi ha una àrea de la teva vida que ha estat causant problemes, trobaràs un enfocament nou. Podries aplicar ideals psicològics o espirituals a la situació.