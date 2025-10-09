AGENDA
Dones clau per a la història d'Andorra
CONFERÈNCIES
‘CONVERTEIX LA TEVA PASSIÓ PER VIATJAR EN UN NEGOCI DIGITAL’
Emprèn, viatja i monetitza. Amb Sara Reventos i Sergi Tous. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CINEMA
CICLE DE PEL·LÍCULES DE L’ALIANÇA ANDORRANO-FRANCESA
Inclou la pel·lícula L’épreuve du feu, d’Aurélien Peyre, amb Félix Lefebvre, Anja Verderosa i Suzanne Jouannet. Hora: 20.15 h. Cinemes Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘TEMPS ENDINS’
Un viatge visual pels 35 anys de relacions entre Andorra i la Unió Europea. Des de l’acord duaner del 1990 fins avui, l’exposició recorre moments clau, curiositats i acords que han marcat la nostra història amb Europa! Era del Raser. Ordino. Fins al 8 de novembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471-1528) com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz i Naiara Escabias, entre altres. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 17 d’octubre.
EULÀLIA GRAU: ‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
L’eposició posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.