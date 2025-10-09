TELEVISIÓ
Contracte blindat
Amazon opta per mantenir ‘Los anillos de poder’ tot i la pèrdua d’audiència. Les milionàries clàusules amb els hereus de Tolkien fan inviable la cancel·lació anticipada.
La trajectòria d’El Señor de los Anillos: Los anillos de poder ha estat de tot menys uniforme. Aquesta ambiciosa preqüela va arribar a Prime Video el 2022 amb un pes enorme a les espatlles: Amazon havia signat un acord milionari amb els hereus de J. R. R. Tolkien i les expectatives eren altíssimes.
Tanmateix, la sèrie no ha aconseguit mantenir intacta la il·lusió de tots els fans. Les llicències creatives dels guionistes, les decisions narratives qüestionades i diverses polèmiques han fet que part del públic se n’hagi distanciat. La segona temporada confirma aquesta tendència: segons un informe de The Ankler, menys del 50% dels espectadors van arribar a completar la primera entrega i la pèrdua d’audiència va continuar en la següent.
Mentrestant, altres sèries de fantasia van començar a brillar amb més estabilitat. La rueda del tiempo, per exemple, va veure créixer la popularitat gràcies a una adaptació que millorava visiblement amb el pas de les temporades. Fins i tot Brandon Sanderson, responsable de concloure els llibres, va reconèixer haver-se sorprès pels canvis en la sèrie i per la seva dolorosa cancel·lació, tot i no ser un gran entusiasta del projecte.
Aquesta cancel·lació va deixar clar que Prime Video no dubta a prendre decisions dràstiques, i va provocar recel entre molts espectadors respecte al futur de Los anillos de poder, tot i que la ficció ja havia estat renovada per a una tercera temporada. L’informe de The Ankler aporta llum sobre per què la sèrie continua viva malgrat l’irregular rendiment: la clau rau en el contracte amb The Tolkien Estate. A diferència d’altres produccions que poden ser cancel·lades sense conseqüències majors, aquest projecte està subjecte a clàusules molt estrictes.
Amazon es va comprometre a produir 50 episodis repartits en cinc temporades. Trencar l’acord abans d’hora no surt barat: la plataforma hauria d’abonar 20 milions de dòlars per cada temporada no realitzada. Actualment, això suposa una xifra aproximada de 60 milions, que es reduiria a 40 milions el 2026, quan s’estreni la tercera entrega, el rodatge de la qual continua al Regne Unit.
Davant d’aquesta realitat econòmica, el servei d’estríming sembla haver trobat l’opció més sensata: continuar amb Los anillos de poder, reduint costos respecte a la primera temporada, abans que afrontar una compensació multimilionària als hereus de Tolkien. La pregunta inevitable és: aconseguirà la sèrie completar l’epopeia prevista, o el seu destí es decidirà per altres raons més pròximes al balanç comptable que a la coherència narrativa?