TELEVISIÓ
Salt internacional
Disney llança globalment Hulu dins de Disney+, en substitució del canal Star. La plataforma amplia el catàleg amb noves sèries i continguts d’èxit internacional.
Disney posa avui en marxa la versió internacional d’Hulu, el seu servei d’estríming generalista, que deixa de ser exclusiu dels Estats Units per convertir-se en una marca global integrada dins de Disney+. Amb aquest moviment, la companyia busca reforçar la seva presència fora del mercat domèstic i oferir, d’aquesta manera, una experiència més unificada als subscriptors.
La principal novetat és la substitució del canal Star, fins ara el principal espai de contingut per a adults i sèries generalistes dins de Disney+, per la nova marca. Des d’avui, els usuaris ja poden trobar una pestanya pròpia d’Hulu a la interfície de l’aplicació, amb produccions originals i continguts exclusius que fins ara només estaven disponibles als EUA.
Aquest llançament coincideix amb un redisseny global de Disney+, que introdueix una navegació més intuïtiva, etiquetatge de novetats, recomanacions personalitzades i una major agilitat en l’accés a continguts des de dispositius mòbils. Les principals seccions de l’aplicació queden ara dividides en Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic i Hulu.
Amb aquesta integració, Disney vol simplificar l’experiència de l’usuari i consolidar Hulu com un segell a escala mundial. El servei, fundat el 2007, estava controlat íntegrament per Disney des del 2023. A partir d’ara, el contingut que fins ara estava disponible a Star es mantindrà dins d’Hulu, però a més, la plataforma incorporarà nous títols com La Suerte. Una serie de casualidades o Todas las de la ley.
Segons fonts de la companyia, aquesta és només la primera fase d’una estratègia d’unificació, que preveu un llançament d’una aplicació completament integrada el 2026. Amb aquest pas, Disney busca guanyar competitivitat en un mercat cada vegada més concentrat, on rivalitza amb plataformes com Netflix, Amazon Prime Video i Max