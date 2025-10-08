HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Potser sentis limitacions a la teva carrera gràcies a la configuració planetària actual. Podria ser que algú t'estigui retenint. Les teves emocions s'estan transformant en aquest moment i la teva actitud agressiva t'ajuda a superar el sentiment de restricció que sents a la teva carrera. Aquest és el moment d'invertir més de la teva energia en la manera com vols veure't al món.
Taure
Avui us convidaran a una sortida social amb amics o potser vinguin alguns amics d'una altra ciutat i voldran reunir-vos per sopar o per prendre alguna cosa. O potser t'inviten a tu i la teva parella a una festa. Amb l'energia celestial en joc, les converses socials seran sobre temes seriosos. Tindràs xerrades apassionades sobre política, religió o economia.
Bessons
Hauràs d'anar amb compte amb qui comparteixes les coses avui. Hi ha una mica de restricció en aquest moment al teu cercle d'amics. Sentiràs que encara que coneixes moltes persones, n'hi ha molt poques a les que veritablement pots considerar amics. No t'exigeixis gaire. L'energia astral en joc avui demana que tinguis intimitat amb menys persones.
Cranc
Aquest és un bon dia per a la creativitat i fer servir la teva imaginació. La configuració us anima a enfocar els problemes de manera inusual. Si en general els abordes de manera lògica, amb el cervell esquerre, avui sentiràs desitjos de fer el contrari. Surt a caminar per un lloc bonic, i fa una mica de reflexió creativa. O parla les coses amb algun amic i intercanviïn idees.
Lleó
Tracta de no tenir expectatives per avui. Si no t'il·lusiones, mai no sentiràs decepció. Et resultarà més fàcil seguir el flux i les corbes del camí no us desconcertaran. L'energia celestial en joc posa més èmfasi en temes intensos que tenen a veure amb la vida, la mort i la regeneració.
Verge
L'alineació planetària d'avui crearà la necessitat de més autodisciplina a la teva vida. Potser has de manejar un projecte i necessites motivació. Infla't amb pensaments positius i una actitud agressiva. Hauries de mentalitzar-te i preparar-te per entrar en acció. Amb l'actitud correcta podràs aconseguir gairebé qualsevol cosa!
Balança
Sigues més realista sobre la manera com condueixes la teva llar. Potser necessiteu diagramar una estructura que funcioni per a les necessitats i resistències de tots els involucrats. Els valors i les finances podrien entrar en joc i hi trobaràs molta sensibilitat. Aprofiteu les emocions poderoses causades per la configuració celestial d'avui. Si tots tenen un interès en el resultat, aleshores cooperaran amb la feina.
Escorpí
Amb l'alineació planetària actual, podries sentir inspiració per ajudar algú. Podries adoptar un esgarriat. Podria ser una persona que ha tingut mala sort, però també podria ser un animal que necessita una llar. Voldràs fer lesforç i ajudar-lo. El teu cor se sentirà gratificat en fer una bona obra. I la persona o animal que rebi la teva ajuda apreciarà els teus esforços!
Sagitari
T'adonaràs que hi ha més refinació amb les teves amistats i relacions íntimes. La clau per a tu ara és adonar-te de la teva energia i assegurar-te que ningú no s'aprofiti de tu. Organitza la manera com fas les coses i assegura't que els teus socis compleixin amb la seva part. L'energia astral d'avui et demana que tinguis cura del teu costat emocional.
Capricornio
Avui estaràs una mica insistent, però hauràs de tenir una actitud menys agressiva. L'energia del dia us pot fer sentir una mica d'inquietud, al punt d'arribar als nervis. No descarreguis aquesta ansietat en la persona equivocada. En canvi, crema aquesta energia amb un bon entrenament al gimnàs. L?alineació astral d?avui et produirà un estat extra de nerviosisme.
Aquari
Domina les teves despeses avui, ja que et trobaràs en un estat mental més saludable si enfoques les finances de manera més conservadora. La seguretat vindrà quan deixis de gastar en frivolitats. Pressuposta els teus recursos – tant financers com emocionals. L'energia astral en joc d'aquest dia et demana que trepitgis el fre.
Peixos
En aquest moment la configuració planetària indica que hauràs de pagar deutes vells. Si has de diners a la teva targeta de crèdit, hauràs de pagar ara. O potser es tracti de deutes escolars o de la interlocutòria. Et sentiràs millor si pots tenir més estabilitat econòmica, minimitzant els deutes i incrementant les teves inversions. Pensa agressivament a mantenir la teva situació econòmica sota control.