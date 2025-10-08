AGENDA
Apendre a desestresar-se
LA PROPOSTA DEL DIA
APRENDRE A DESESTRESSAR-SE
Curs i exercicis pràctics per ajudar-te a deixar anar. Amb Alexandra Kyaw. Acompanyadora del canvi. Hora: 11 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CINEMA
‘EL JOCKEY’. CINECLUB DE LES VALLS
Rem Manfredini és un joquei llegendari, però el seu comportament autodestructiu comença a eclipsar el seu talent. El dia més important de la seva carrera sofreix un greu accident que el farà canviar. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
‘EL DESPERTAR DEL COS, EL TEU MAPA D’ENERGIA’
Reconèixer els senyals interns per desbloquejar vitalitat i harmonia. Amb Eduardo Arcila. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
VISITA
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ D’EULÀLIA GRAU
Visita per l’exposició L’art com a compromís ètic, d’Eulàlia Grau, considerada una autora entre el paper d’artista d’avantguarda i activista. Hora: 19.30 h. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
ESSÈNCIA I ARRELS AMB IOGA I PILATES
Espai setmanal, per treballar el físic des de l’interior. Amb Elisabet Montcusí. Hora: 17.45. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471-1528) com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.