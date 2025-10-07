TELEVISIÓ
Torna ‘Scrubs’
La cèlebre comèdia mèdica de la dècada dels 2000 prepara el retorn amb un ‘reboot’ que combinarà noves cares amb bona part del repartiment original.
La popular comèdia Scrubs tindrà un reboot que tot just acaba de finalitzar la fase de preproducció. La sèrie, convertida en un clàssic de la televisió nord-americana, torna més d’una dècada després de l’última emissió, amb la mirada fixa en una nova generació de metges, però sense oblidar els personatges que la van fer inoblidable.
Segons ha avançat Variety, el rodatge començarà d’aquí a poques setmanes, amb nous intèrprets que aportaran aire fresc a la ficció. Entre les incorporacions hi ha Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi i Amanda Morrow. A aquests noms s’hi sumen dues cares conegudes pels fans de la sèrie original: Robert Maschio i Phill Lewis, que reprendran els seus recordats papers com Todd i Hooch, respectivament.
Però la gran notícia per als seguidors d’Scrubs és que el nucli original del repartiment tornarà a reunir-se. Els actors Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reye i John C. McGinley han confirmat la participació en aquesta nova etapa, que promet recuperar la química i l’humor absurd que van marcar tota una generació de teleespectadors.
La producció està liderada per Tim Hobert i Aseem Batra, que exerceixen com a showrunners i productors executius. El creador original de la sèrie, Bill Lawrence, hi torna a tenir un paper clau com a productor a través de la seva companyia Doozer, la mateisxa responsable d’èxits com Ted Lasso. Aquesta continuïtat creativa fa preveure que el reboot mantindrà l’esperit irreverent i emotiu de la sèrie, alhora que s’adaptarà a les noves realitats del món mèdic i social.
Tot i que encara no s’ha anunciat la plataforma on s’emetrà –tot i que probablement serà Disney+–, ni la data d’estrena, el projecte desperta una gran expectació. Diverses fonts apunten que el format combinarà el to còmic habitual amb moments més reflexius sobre diverses qüestions d’actualitat.
La sèrie tornarà a situar l’acció a l’emblemàtic hospital Sacred Heart, on els antics interns –ara ja metges veterans– conviuran amb nous residents plens d’il·lusió, inseguretats i un humor que oscil·larà entre la sàtira i la tendresa. Tal com avança la sinopsi provisional, “JD i Turk tornen a treballar junts després de molt de temps. La medicina ha canviat, els interns també, però la seva amistat ha sobreviscut a tot”.
Amb aquesta nova etapa, Scrubs aspira a seduir tant els fans de sempre com nous espectadors que descobriran, per primera vegada, la singular combinació d’humor, humanitat i bogeria que la va convertir en una de les sèries més estimades dels anys 2000.