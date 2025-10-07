HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Tingues disciplina en la teva interacció amb els altres. La gent confiarà més en tu quan vegi el teu grau dorganització. Controla la teva tendència a descarregar-te amb els altres, ja que hi ha un to guerrer al dia. L'energia celestial en joc us urgeix a solucionar la situació encoratjant la comunicació i una atmosfera distesa.
Taure
Avui estaràs d'humor per concentrar-te a l'automillora. Potser t'interessi allò espiritual, com anar a l'església, a un temple o resar en privat. La meditació i la reflexió et vénen molt bé avui. L'alineació planetària us anima a mirar al vostre interior. Avui podríeu tenir percepcions importants. Permet que l'energia positiva flueixi cap a tu dels teus àngels i guies espirituals, perquè ells poden realment ajudar-te!
Bessons
Avui tindràs una forta tendència a confiar en tu mateix i t'enfrontaràs amb preguntes internes que només tu pots respondre. Els temes pel que fa a valors i finances entren en joc i descobriràs que el teu primer instint és buscar les respostes als altres. Primer, assegura't de tenir les coses clares a la teva ment. L'energia celestial en joc avui insisteix que estiguis a l'extrem receptiu de les situacions.
Cranc
Avui sentiràs desitjos d'embellir casa teva. L'aspecte en joc actual us omplirà d'idees creatives. Faràs plans per redecorar-la. Ja és temps dafegir colors brillants o un nou empaperat. O potser vols comprar un moble nou per fer de la teva llar un lloc més atractiu. Definitivament voldrà canviar les coses a casa teva!
Lleó
Les relacions íntimes amb els altres formaran una gran part del teu dia i la teva naturalesa espiritual jugarà una mica en aquesta equació. Podria haver-hi un sentit de restricció en els teus sentiments i emocions, però això és un mecanisme de protecció que utilitzes per no resultar ferit/da. L'aspecte en joc avui t'ajuda a trobar estabilitat en les teves emocions.
Verge
Avui tindràs una mica de dificultat per concentrar-te en la teva feina. Tends a ser una persona creativa per naturalesa i et disgusten els límits rígids. No maneges molt bé els temps, prefereixes marxar al so del teu propi tambor. L'alineació planetària d'avui augmentarà la necessitat de llibertat. Potser has de completar certes tasques, així que no siguis irresponsable. Premia't amb alguna cosa divertida al final del dia!
Balança
Emocionalment, sentiràs que vas un pas endavant i un altre enrere gràcies a l'energia celestial en joc. La clau avui serà que trobis l'equilibri entre la teva impaciència a voler acabar les coses i el temor que semblés estar retenint-te. Hauràs de ser cauta en qualsevol situació en què et trobis - especialment les que involucren el teu estat mental.
Escorpí
Avui podries decidir fer alguns canvis a casa teva. El teu espai habitacional t'està tornant boig! Potser no tinguis prou espai per a totes les teves pertinences. O sentis que ja és hora de redecorar una mica. L'alineació astral d'avui us està encoratjant a posar les coses en ordre. No tinguis por fer alguns canvis importants a casa teva. Et sentiràs bé si ho fas!
Sagitari
Aquest és un gran dia per a tu per perseguir metes a la teva carrera o progressos a la teva professió actual. Tens una empenta emocional que t'urgeix a avançar cap a les teves metes, mentre que alhora, tens un sentit de precaució i reserva que et manté segur en no prendre decisions que siguin massa precipitades. L'alineació astral d'avui emfatitza la relació sinergística entre la tendència a avançar i el sentit de restricció.
Capricornio
L'alineació planetària d'avui us posarà d'un meticulós humor. Potser examines qualsevol àrea de la teva vida que estigui fora de control. Potser necessiteu posar les vostres finances en ordre. O vulguis remodelar casa teva i crear un lloc més ampli. Estaràs llest per millorar qualsevol àrea de la teva vida que no t'agradi.
Aquari
Necessites donar-li un enfocament més seriós al teu costat creatiu. Assegureu-vos de ser realista sobre la diversió que estàs tenint. Les grans festes poden ser temptadores, però també et poden deixar buida per dins en finalitzar i tens una falta d'intimitat per mostrar-ho. L'aspecte en joc avui et recorda més cautela en mostrar les teves emocions.
Peixos
Has estat desitjant un descobriment creatiu en una àrea important de la teva vida. Has estat sentint bloqueig durant un temps, com si les coses no estiguessin anant per la direcció correcta. Avui veuràs que les coses comencen a fluir. L'energia astral us portarà un karma positiu. Les bones obres que has fet en el passat t'agreguen ara a la teva sort. Així que dóna la benvinguda a tots els miracles que arribin avui!