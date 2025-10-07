AGENDA
'Les aliances d'unversitats europees'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘LES ALIANCES D’UNIVERSITATS EUROPEES’
Inauguració del curs acadèmic. El catedràtic català Josep M. Garrell, president de l’European University Association (EUA), pronunciarà la lliçó inaugural, titulada Les aliances d’universitats europees. Hora: 11 h. Andorra Park Hotel. Andorra la Vella.
MÚSICA
OKTOBERFEST ANYÓSPARK
Carta gastronòmica alemanya, cerveses tradicionals, música en directe amb grups del país. Hora: de 18 a 22 h. AnyósPark. La Massana.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘ALBERCHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471-1528) com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA: SUFRAGISTES ANDORRANES’
Obres d’art de Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz i Naiara Escabias, entre altres. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 17 d’octubre.
EULÀLIA GRAU. ‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
L’exposició posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
ITINERARIS
ITINERARIS AUDIOGUIATS
Els itineraris audioguiats permeten descobrir els principals atractius dels nuclis urbans de totes les parròquies d’Andorra. Poble d’Ordino.